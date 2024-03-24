НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+3°

ясная погода, без осадков

ощущается как -1

3 м/c,

южн.

 750мм 52%
Подробнее
2 Пробки
USD 92,61
EUR 100,22
Реклама

ТЕМА ДНЯ

В квартире дома в Новосибирске рухнул потолок

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Теракт в Crocus City Hall
Дома, о которых все говорят
Чем живет Хилокский рынок
Доступное протезирование зубов
Худшее кафе по мнению горожан
Внедорожник подпер подъезд
НГС в Telegram
Происшествия Теракт в Crocus City Hall эксклюзив «Не хватило метра, чтобы остаться целым»: уроженец Новосибирска получил ранение в теракте в «Крокус Сити», но спас девушку

«Не хватило метра, чтобы остаться целым»: уроженец Новосибирска получил ранение в теракте в «Крокус Сити», но спас девушку

Молодой человек работал в баре возле концертного зала в день теракта

295
Написать комментарий
Молодой человек пострадал во время теракта, но уже находится дома

Уроженец Новосибирска, 19-летний Виктор (имя изменено по просьбе героя публикации) смог выбраться из Crocus City Hall во время теракта. Молодой человек переехал в Москву больше 10 лет назад, а в момент нападения работал баре в непосредственной близости от стрелявших.

— Там, где террористы начали обстреливать людей, зажатых в углу, после стеклянных дверей справа стоит наш бар, в котором я работал, — рассказал Виктор корреспонденту НГС. — Когда террористы подходили к главным дверям концертного зала, начал выводить своих коллег по работе и потом убегать в сторону выхода. Я знал только помещение концертного зала и так как убегал последним, просто бежал за людьми. Там уже выбивали двери, стекла, затем вышли на улицу.

Он смог выбраться из здания, но получил огнестрельное ранение в руку — ему прострелили кость.

— Когда я пробежал пару метров от бара, террористы зашли в фойе, и мне не хватило буквально метра, чтобы остаться целым, — рассказал Виктор.

Сейчас он уже дома, чувствует себя хорошо. Парень также признался, что не понимал серьезности ситуации, когда начался теракт.

— Неописуемое состояние было, когда вышли на улицу. Я позвонил родственникам, попросил, чтобы меня забрали и отвезли в больницу, — сказал Виктор. — Я дождался весь рабочий состав, а после уехал в больницу. Коллеги все живы. Одну девушку, которую я вытаскивал, немного затоптали люди в панике, но с ней все хорошо.

Несколько мужчин в камуфляже и с автоматами ворвались в концертный зал Crocus City Hall вечером 22 марта. Они стали расстреливать зрителей, а затем подожгли здание. По официальным данным, погибло больше 100 человек. В режиме реального времени собрали всю информацию о трагедии

ПО ТЕМЕ
Теракт Теракт в Москве Crocus City Hall
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Четыре знака Зодиака — под мощным влиянием: новосибирский астролог дала советы на время коридора затмений
Анастасия Першина
Мнение
«Почему я жива, а они нет?» Эмоциональная колонка главного редактора MSK1.RU о трагедии в Crocus City Hall
Оксана Маклакова
Главный редактор MSK1.RU
Мнение
«Чаты разрывались от сообщений коллег, которые были готовы выйти на смены»: врач скорой — о работе во время теракта в «Крокусе»
Рекомендуем
Знакомства

Лариса , 46

Миломир, 42

Ириска, 40

Arina, 46

Юлия, 33

Руслан, 49

Начать знакомиться
Объявления

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Услуги автокрана

3 000 ₽

Добавить объявление