«Не хватило метра, чтобы остаться целым»: уроженец Новосибирска получил ранение в теракте в «Крокус Сити», но спас девушку

Молодой человек пострадал во время теракта, но уже находится дома Источник: предоставлено Виктором











Уроженец Новосибирска, 19-летний Виктор (имя изменено по просьбе героя публикации) смог выбраться из Crocus City Hall во время теракта. Молодой человек переехал в Москву больше 10 лет назад, а в момент нападения работал баре в непосредственной близости от стрелявших.

— Там, где террористы начали обстреливать людей, зажатых в углу, после стеклянных дверей справа стоит наш бар, в котором я работал, — рассказал Виктор корреспонденту НГС. — Когда террористы подходили к главным дверям концертного зала, начал выводить своих коллег по работе и потом убегать в сторону выхода. Я знал только помещение концертного зала и так как убегал последним, просто бежал за людьми. Там уже выбивали двери, стекла, затем вышли на улицу.

Он смог выбраться из здания, но получил огнестрельное ранение в руку — ему прострелили кость.

— Когда я пробежал пару метров от бара, террористы зашли в фойе, и мне не хватило буквально метра, чтобы остаться целым, — рассказал Виктор.

Сейчас он уже дома, чувствует себя хорошо. Парень также признался, что не понимал серьезности ситуации, когда начался теракт.

— Неописуемое состояние было, когда вышли на улицу. Я позвонил родственникам, попросил, чтобы меня забрали и отвезли в больницу, — сказал Виктор. — Я дождался весь рабочий состав, а после уехал в больницу. Коллеги все живы. Одну девушку, которую я вытаскивал, немного затоптали люди в панике, но с ней все хорошо.