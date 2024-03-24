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Происшествия Теракт в Crocus City Hall онлайн-трансляция День траура. Третьи сутки после теракта в Crocus City Hall — онлайн-хроника трагедии

День траура. Третьи сутки после теракта в Crocus City Hall — онлайн-хроника трагедии

В режиме реального времени собираем всю информацию о страшной ночи в Красногорске и ее последствиях

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Вечером 22 марта за 10 минут до выступления группы «Пикник» несколько мужчин в камуфляже и с автоматами ворвались в концертный зал Crocus City Hall. Они стали расстреливать зрителей без разбора, а потом подожгли здание. Подозреваемых задержали рано утром на следующий день. Всего ФСБ России пока заявила о причастности 11 человек, четверых из них следствие называет непосредственными исполнителями. Их допрашивают в Следственном комитете. Сейчас в «Крокусе» продолжается разбор завалов, устанавливаются личности жертв. По данным МЧС, при теракте пострадали 152 человека, погибли 133. 24 марта в России объявлен днем общенационального траура. В этой трансляции мы собираем всё, что известно о трагедии.

Марина Малкова

Куда звонить в поиске родных или вещей

Куда звонить, если не можете найти родных после теракта:


Информация от МВД России:


Если вы утратили связь с близкими родственниками, потеряли личные вещи и документы в «Крокус Сити» или на прилегающей территории, столичные полицейские просят обращаться в дежурную часть ГУ МВД России по г. Москве по адресу: Петровка, 38 или по телефонам 102, +7 (495) 698-65-88

Марина Малкова

Оператор Иван Поморин уже не раз работал в Crocus City Hall. Вечером 22 марта он в очередной раз вышел на смену, чтобы снять концерт группы «Пикник». Когда за несколько минут до выхода артистов на сцену боевики открыли стрельбу, Иван находился в зале вместе со своей командой и до последнего выводил людей.

Наши коллеги из MSK1.RU поговорили с Иваном. Оператор рассказал, что произошло в зале, и высказал свое мнение о том, почему погибших так много.

Марина Малкова

За два наши коллеги из МSК1.RU собрали десятки пронзительных историй погибших и пострадавших при теракте. В нашем телеграм-канале собрали их в карточки. Подписывайтесь.

Марина Малкова

24 марта по всей стране объявлен общенациональный траур по погибшим. В этом фоторепортаже смотрите, как во всех регионах еще накануне образовались стихийные мемориалы.

24 марта по всей стране пройдут акции памяти
Марина Малкова

Главное на 08:00 мск

Доброе утро, мы продолжаем онлайн-хронику теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Последние новости этого часа:

  • 24 марта по всей стране объявлен день общенационального траура по погибшим;

  • по последним данным МЧС, при теракте в «Крокус сити холле» пострадали 152 человека, погибли 133. Установлены личности более 50 погибших;

  • в лечебных учреждениях находятся 107 пациентов, из них трое детей. Один ребенок в крайне тяжелом состоянии и два ребенка в тяжелом состоянии. Среди взрослых 15 в крайне тяжелом, 42 — в тяжелом состоянии;

  • на месте трагедии МЧС продолжает разбор конструкций. Используется тяжелая техника;

  • владелец «Крокус Сити Холла» Араз Агаларов впервые прокомментировал теракт. Его слова приводит РБК. По словам Агаларова, террористы зашли в зал не через дверь, а через окно соседнего выставочного центра. Один охранник убит, второй ранен. Это даже не охранники;

  • более 3 тысяч человек пришли сдавать кровь для пострадавших;

  • семьи погибших и пострадавших получат компенсации в размере от 500 тысяч до 3 миллионов рублей;

  • ущерб «Крокус Сити Холлу» в результате теракта может оцениваться в 9,5–11,4 млрд рублей.

  • «Крокус Сити Холл» будет восстановлен;

  • по подозрению в совершении теракта (статья 205 УК РФ) задержаны 11 человек, четверо из них, по данным ФСБ России, были непосредственными исполнителями. Сейчас все находятся на допросе в Следственном комитете;

  • официальных данных о том, кто выступает заказчиком теракта, пока нет.

  • трагедия в «Крокус Сити Холле» стала крупнейшим терактом в России за последние 20 лет.

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Теракт Крокус Сити Холл Массовое убийство Гибель людей День траура Террористы
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