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Происшествия Теракт в Crocus City Hall «Повели в автозак»: новосибирца задержали по подозрению в теракте в Crocus City Hall — его взяли по ошибке

«Повели в автозак»: новосибирца задержали по подозрению в теракте в Crocus City Hall — его взяли по ошибке

Мужчину отпустили после выяснения личности

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Теракт случился накануне, 22 марта

В Московской области после теракта, который случился в Crocus City Hall, задержали новосибирца. Как заявило издание «Атас.Инфо», сибиряка повели в автозак по ошибке.

По информации журналистов, мужчина работал корреспондентом от одного из телеканалов и проводил съемку событий после теракта. Сказано, что новосибирец стоял вдали от остальных сотрудников СМИ, чем привлек внимание силовиков.

— К нему подошли несколько полицейских, взяли под руки и повели в автозак. Его задержали на три часа и отпустили только после выяснения личности, — сказано в сообщении. — Момент задержания был снят на видео.

После того, как видео появилось в Сети, в отношении сибиряка, по данным СМИ, начали публиковать негативные комментарии. Сейчас издание, на которое работал новосибирец, готовит иски к тем, кто распространял недостоверную информацию.

Если вы что-либо знаете о случившемся, сообщите в редакцию НГС.
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Неизвестные в камуфляже открыли стрельбу по людям в концертном зале Crocus CIty Hall 22 марта. По данным СК, в результате теракта погибли больше 80 человек. Все, что известно о происшествии, мы собираем в режиме онлайн.

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