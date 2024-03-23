«Повели в автозак»: новосибирца задержали по подозрению в теракте в Crocus City Hall — его взяли по ошибке

Теракт случился накануне, 22 марта Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











В Московской области после теракта, который случился в Crocus City Hall, задержали новосибирца. Как заявило издание «Атас.Инфо», сибиряка повели в автозак по ошибке.



По информации журналистов, мужчина работал корреспондентом от одного из телеканалов и проводил съемку событий после теракта. Сказано, что новосибирец стоял вдали от остальных сотрудников СМИ, чем привлек внимание силовиков.



— К нему подошли несколько полицейских, взяли под руки и повели в автозак. Его задержали на три часа и отпустили только после выяснения личности, — сказано в сообщении. — Момент задержания был снят на видео.



После того, как видео появилось в Сети, в отношении сибиряка, по данным СМИ, начали публиковать негативные комментарии. Сейчас издание, на которое работал новосибирец, готовит иски к тем, кто распространял недостоверную информацию.