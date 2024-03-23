Задержание новосибирца после теракта у Crocus City Hall: его жена объяснила, как парень попал в автозак

По словам Алины, её супруг работает на одном из федеральных телеканалов, у него была ночная смена. Информацию о событиях в Crocus City Hall супруг узнал из социальных сетей и сразу же поехал на место происшествия.

— Позвонил коллегам — сказал, что будет на месте ждать. Он стоял не с той стороны «Крокуса», где были все журналисты. Стоял один, снимал. Его увидел ОМОН — решили проверить. Он показал свое удостоверение и документы, но его завернули и потащили в автозак. Три с половиной часа он просидел в отделении полиции, в итоге все выяснили и отпустили. В отделении, говорит, народу было много, поэтому проверяли долго. Потом он вернулся в «Крокус» и снова работал. Сейчас он дома, отсыпается. Как говорится, «вошел не в ту дверь», — рассказала девушка НГС.

