Задержание новосибирца после теракта у Crocus City Hall: его жена объяснила, как парень попал в автозак

Супруга задержанного у здания Crocus City Hall уроженца Новосибирска Дмитрия Антипова объяснила, что он привлек внимание полиции во время своей работы.
По словам Алины, её супруг работает на одном из федеральных телеканалов, у него была ночная смена. Информацию о событиях в Crocus City Hall супруг узнал из социальных сетей и сразу же поехал на место происшествия.
— Позвонил коллегам — сказал, что будет на месте ждать. Он стоял не с той стороны «Крокуса», где были все журналисты. Стоял один, снимал. Его увидел ОМОН — решили проверить. Он показал свое удостоверение и документы, но его завернули и потащили в автозак. Три с половиной часа он просидел в отделении полиции, в итоге все выяснили и отпустили. В отделении, говорит, народу было много, поэтому проверяли долго. Потом он вернулся в «Крокус» и снова работал. Сейчас он дома, отсыпается. Как говорится, «вошел не в ту дверь», — рассказала девушка НГС.
Неизвестные в камуфляже открыли стрельбу по людям в концертном зале Crocus CIty Hall 22 марта. По данным СК, в результате теракта погибли больше 80 человек. Все, что известно о происшествии, мы собираем в режиме онлайн.