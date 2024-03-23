НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Новосибирске

Погода-2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -6

3 м/c,

ю-з.

 750мм 71%
Подробнее
1 Пробки
USD 92,61
EUR 100,22
Реклама

ТЕМА ДНЯ

Путин выступил с обращением в связи с терактом

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Теракт в Crocus City Hall
Дома, о которых все говорят
Скандал во дворе из-за проезда
Доступное протезирование зубов
Возмутительная улица Писарева
Находит работу студентам
НГС в Telegram
Происшествия Теракт в Crocus City Hall «Такая образовалась пустота»: пара ульяновских волонтёров отряда «ЛизаАлерт» погибла в теракте в Москве

«Такая образовалась пустота»: пара ульяновских волонтёров отряда «ЛизаАлерт» погибла в теракте в Москве

Они вместе переехали в Москву, у них остались дети

266
Написать комментарий
Олег и Татьяна встретились в Ульяновске, вместе переехали в Москву и вместе пошли на концерт группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» 22 марта

Среди погибших в теракте в «Крокус Сити Холл» оказались двое добровольцев отряда «ЛизаАлерт» из Ульяновской области — сообщение об этом опубликовано в официальной группе отряда во «ВКонтакте».

Олег Павловский (позывной «Гамлет») и Татьяна Абдулова (позывной «Злюка»), как вспоминают волонтёры отряда, встретились в Ульяновске, вместе переехали в Москву и 22 марта вместе пошли на концерт, обернувшийся трагедией.

Олег Павловский был связистом в отряде и старшим поисковой группы, Татьяна Абдулова — поисковиком и в прошлом инструктором Школы «ЛизаАлерт». У них остались дети.

— Эти люди посвятили себя спасению других. Они были счастливы. Я бесконечно скорблю. Мы все скорбим, — цитирует сообщество волонтёров председателя отряда «ЛизаАлерт» Григория Сергеева.

Соратники вспоминают погибших как добрых, отзывчивых и надёжных людей, отмечая, что с их гибелью «образовалась пустота».

— Добряки. Оба. Олег и Таня. Два скромных человека с добрейшей улыбкой. Отдавали себя на поисках всецело. Легко выполняющие трудные, долгие по времени задачи. Искавшие потерявшихся и нашедшие друг друга. Искренне счастливые вместе. Вместе навсегда, — отметил Алексей Кольцов, региональный представитель «ЛизаАлерт» Ульяновской области.

24 марта в России объявлен днем общенационального траура — в теракте 22 марта погибли более 140 человек, на месте продолжается разбор завалов, под которыми могут находиться погибшие. Более сотни человек пострадали. Все главные новости о теракте читайте в нашей онлайн-трансляции.

ПО ТЕМЕ
Крокус Сити Холл Теракт в Москве ЛизаАлерт
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Чаты разрывались от сообщений коллег, которые были готовы выйти на смены»: врач скорой — о работе во время теракта в «Крокусе»
Мнение
«Закрыв глаза, им рисуют тройки»: крик души репетитора об обучении детей мигрантов, которые не знают ни слова по-русски
Елена Ракова
жительница Кургана
Мнение
«Убьешь машину и в пробках постоишь»: автоэксперт — о том, почему Октябрьский мост сковали заторы
Вячеслав Ашурков
Руководитель ФАР в Новосибирске
Рекомендуем
Знакомства

Ириска, 40

Arina, 46

Наталья, 43

Marina, 54

Gera, 29

Григорий, 54

Начать знакомиться
Объявления

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Услуги автокрана

3 000 ₽

Добавить объявление