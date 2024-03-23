«Такая образовалась пустота»: пара ульяновских волонтёров отряда «ЛизаАлерт» погибла в теракте в Москве

Среди погибших в теракте в «Крокус Сити Холл» оказались двое добровольцев отряда «ЛизаАлерт» из Ульяновской области — сообщение об этом опубликовано в официальной группе отряда во «ВКонтакте».
Олег Павловский (позывной «Гамлет») и Татьяна Абдулова (позывной «Злюка»), как вспоминают волонтёры отряда, встретились в Ульяновске, вместе переехали в Москву и 22 марта вместе пошли на концерт, обернувшийся трагедией.
Олег Павловский был связистом в отряде и старшим поисковой группы, Татьяна Абдулова — поисковиком и в прошлом инструктором Школы «ЛизаАлерт». У них остались дети.
— Эти люди посвятили себя спасению других. Они были счастливы. Я бесконечно скорблю. Мы все скорбим, — цитирует сообщество волонтёров председателя отряда «ЛизаАлерт» Григория Сергеева.
Соратники вспоминают погибших как добрых, отзывчивых и надёжных людей, отмечая, что с их гибелью «образовалась пустота».
— Добряки. Оба. Олег и Таня. Два скромных человека с добрейшей улыбкой. Отдавали себя на поисках всецело. Легко выполняющие трудные, долгие по времени задачи. Искавшие потерявшихся и нашедшие друг друга. Искренне счастливые вместе. Вместе навсегда, — отметил Алексей Кольцов, региональный представитель «ЛизаАлерт» Ульяновской области.
24 марта в России объявлен днем общенационального траура — в теракте 22 марта погибли более 140 человек, на месте продолжается разбор завалов, под которыми могут находиться погибшие. Более сотни человек пострадали. Все главные новости о теракте читайте в нашей онлайн-трансляции.