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Страна и мир Теракт в Crocus City Hall подробности День общенационального траура в России. Что это значит

День общенационального траура в России. Что это значит

Это 30-й траур в современной истории страны

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Десятки машин скорой помощи выехали на место теракта, но очень многих спасти не удалось

В связи с терактом в «Крокусе» 24 марта объявлено в России днем общенационального траура. Об этом в своем обращении к гражданам сказал президент РФ Владимир Путин.

Рассказываем, что это значит

День общенационального траура в России объявляет президент. Установленного порядка, регулирующего, когда объявлять траур, а когда нет, не существует. Учитываются общественный резонанс трагедии и количество жертв. Согласно сложившейся практике, национальный траур объявляют, если количество жертв превысило 60 человек.

В день общенационального траура государственные флаги России приспускают, на древке крепят черную ленту. В этот день закон запрещает распространять рекламу в теле- и радиопрограммах, учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендуют отменить развлекательные программы.

В Советском Союзе печальным событием, влекущим объявление траура, становилась смерть вождей. Исключением стал траур после гибели первого космонавта мира Юрия Гагарина.

Общенациональный траур объявили в 1988 году в память о жертвах землетрясения в Армении, которое унесло жизни 25 тысяч человек, а также после железнодорожной катастрофы в Башкирии в 1989 году, где погибли более 500 человек.

Последний раз в России день траура объявляли 28 марта 2018 года после пожара в торгово-развлекательном центре Кемерово «Зимняя вишня», в котором погибли 60 человек. Всего таких дней в новейшей истории было 29. Завтрашний станет 30-м.

Террористический акт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. По последним данным, которые публиковала глава RT Маргарита Симоньян, погибли 143 человека. Следственный комитет располагает данными о 133 погибших. Число жертв, вероятно, будет расти по мере разбора завалов. Еще больше сотни человек пострадали.

Все главные новости о теракте читайте в нашей онлайн-трансляции.

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День траура Теракт Крокус Сити Холл Массовая гибель людей
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