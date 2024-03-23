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Как начался теракт: первые минуты трагедии

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Происшествия Теракт в Crocus City Hall Что происходит на месте пожара и обрушения: последние новости о теракте в Crocus City Hall

Что происходит на месте пожара и обрушения: последние новости о теракте в Crocus City Hall

Минздрав опубликовал списки раненых

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От горящего здания отваливались куски

Вечером 22 марта в Crocus City Hall был устроен теракт. Неизвестные расстреливали людей, затем прогремел взрыв. Погибло не менее 40 человек.

Рассказываем, что происходит у «Крокуса» через несколько часов после трагедии.

Последняя информация по площади пожара — 12,9 тысячи квадратов. Роспотребнадзор рекомендует жителям Химок и других районов на севере Москвы и области не открывать окна и не выходить на улицу.

— Открытый огонь почти ликвидирован. Почти весь концертный зал уничтожен, — передают журналисты с места.

Другая сторона «Крокуса». Ее тоже активно тушат, в переходе — силовики.

На территории работают скорые, медавиация, пожарные вертолеты. Также приехал оперштаб МЧС Московской области.

К «Крокусу» приехал некий кортеж

ОМОН жестко оттеснил журналистов от «Крокуса».

— Сотрудники ОМОН срываются на крик. Один человек крикнул: «Не учите нас, стойте молча», — рассказал корреспондент MSK1.RU.

У зала образовалась вереница скорых. Также в сторону концертного зала едут машины ритуальных служб.

— Ведет свою работу следственно-оперативная группа Следственного управления, а также криминалисты и эксперты Следственного комитета. На месте координирует работу председатель СК РФ Бастрыкин Александр Иванович. Начаты первоначальные следственные действия, — отчиталась Светлана Петренко, официальный представитель СК России.

Информация по арестованным будет позже.

Минздрав Подмосковья опубликовал списки раненых во время теракта: 37 человек, среди них 2 детей.

Баннеры над МКАД

Всю информацию о теракте мы собираем в режиме онлайн. Прочитайте, что рассказывают очевидцы стрельбы. Опубликовано и видео первых минут трагедии.

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Crocus City Hall Теракт Стрельба Спецслужбы ОМОН Скорые
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