Что происходит на месте пожара и обрушения: последние новости о теракте в Crocus City Hall

Вечером 22 марта в Crocus City Hall был устроен теракт. Неизвестные расстреливали людей, затем прогремел взрыв. Погибло не менее 40 человек.
Рассказываем, что происходит у «Крокуса» через несколько часов после трагедии.
Последняя информация по площади пожара — 12,9 тысячи квадратов. Роспотребнадзор рекомендует жителям Химок и других районов на севере Москвы и области не открывать окна и не выходить на улицу.
— Открытый огонь почти ликвидирован. Почти весь концертный зал уничтожен, — передают журналисты с места.
Другая сторона «Крокуса». Ее тоже активно тушат, в переходе — силовики.
На территории работают скорые, медавиация, пожарные вертолеты. Также приехал оперштаб МЧС Московской области.
ОМОН жестко оттеснил журналистов от «Крокуса».
— Сотрудники ОМОН срываются на крик. Один человек крикнул: «Не учите нас, стойте молча», — рассказал корреспондент MSK1.RU.
У зала образовалась вереница скорых. Также в сторону концертного зала едут машины ритуальных служб.
— Ведет свою работу следственно-оперативная группа Следственного управления, а также криминалисты и эксперты Следственного комитета. На месте координирует работу председатель СК РФ Бастрыкин Александр Иванович. Начаты первоначальные следственные действия, — отчиталась Светлана Петренко, официальный представитель СК России.
Информация по арестованным будет позже.
Минздрав Подмосковья опубликовал списки раненых во время теракта: 37 человек, среди них 2 детей.
Всю информацию о теракте мы собираем в режиме онлайн. Прочитайте, что рассказывают очевидцы стрельбы. Опубликовано и видео первых минут трагедии.