Что происходит на месте пожара и обрушения: последние новости о теракте в Crocus City Hall

От горящего здания отваливались куски Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Вечером 22 марта в Crocus City Hall был устроен теракт. Неизвестные расстреливали людей, затем прогремел взрыв. Погибло не менее 40 человек.

Рассказываем, что происходит у «Крокуса» через несколько часов после трагедии.

Последняя информация по площади пожара — 12,9 тысячи квадратов. Роспотребнадзор рекомендует жителям Химок и других районов на севере Москвы и области не открывать окна и не выходить на улицу.

— Открытый огонь почти ликвидирован. Почти весь концертный зал уничтожен, — передают журналисты с места.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Другая сторона «Крокуса». Ее тоже активно тушат, в переходе — силовики.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











На территории работают скорые, медавиация, пожарные вертолеты. Также приехал оперштаб МЧС Московской области.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











К «Крокусу» приехал некий кортеж Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











ОМОН жестко оттеснил журналистов от «Крокуса».

— Сотрудники ОМОН срываются на крик. Один человек крикнул: «Не учите нас, стойте молча», — рассказал корреспондент MSK1.RU.



Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











У зала образовалась вереница скорых. Также в сторону концертного зала едут машины ритуальных служб.

Источник: Елена Халматова / MSK1.RU

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











— Ведет свою работу следственно-оперативная группа Следственного управления, а также криминалисты и эксперты Следственного комитета. На месте координирует работу председатель СК РФ Бастрыкин Александр Иванович. Начаты первоначальные следственные действия, — отчиталась Светлана Петренко, официальный представитель СК России.



Информация по арестованным будет позже.

Источник: Елена Халматова / MSK1.RU

Минздрав Подмосковья опубликовал списки раненых во время теракта: 37 человек, среди них 2 детей.

