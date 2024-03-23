Стрельбу и взрыв в Crocus City Hall официально назвали терактом. Возбуждено уголовное дело

Вечером 22 марта в Crocus City Hall открыли стрельбу, произошел взрыв. Официальной информации о погибших и пострадавших еще нет; очевидцы говорят о десятках раненых.
Трагедию официально назвали терактом. Следственный комитет возбудил уголовное дело по соответствующей статье.
— По факту происшествия в концертном зале «Крокус Сити Холл» Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ (террористический акт). На место происшествия выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата СК России, — отчитались в ведомстве.
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