Взрыв, погибшие и раненые. Что известно о стрельбе в Crocus City Hall к этой минуте

Предположительно, на кадры попали люди, открывшие стрельбу Источник: Mash / Telegram

В подмосковном концертном зале произошла стрельба. По данным Baza, как минимум 12 человек погибли, еще 35 получили ранения. Официальной информации о пострадавших пока нет.



В Crocus City Hall должен был пройти концерт группы «Пикник». Музыканты не успели выйти на сцену — они были в гримерке, когда началась стрельба. Здание вмещает в себя 7,5 тысячи человек.

После выстрелов вооруженные люди бросили гранату или зажигательную шашку, из-за этого начался пожар, сообщают РИА Новости. Сотрудников московского СОБР и ОМОН подняли по тревоге. На место выехали 50 бригад медиков.

В «Крокусе» обрушилась кровля Источник: «Осторожно, Москва» / T.me

По словам очевидцев, стрелявших было не менее 4 человек. Паника вспыхнула мгновенно: как сообщает «Осторожно Media», никакой спланированной эвакуации не было. Некоторые люди бежали из концертного зала через разбитые окна.



Губернатор Московской области Андрей Воробьев выехал на место ЧП. Создан оперативный штаб.

— Сегодня в ТЦ «Крокус-Сити» произошла ужасная трагедия. Соболезную близким погибших. Дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося, — написал в своем тегерам-канале мэр Москвы Сергей Собянин.