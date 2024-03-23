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Стрельба в «Крокус сити»: есть убитые

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Происшествия Стрельба в Crocus City Hall Взрыв, погибшие и раненые. Что известно о стрельбе в Crocus City Hall к этой минуте

Взрыв, погибшие и раненые. Что известно о стрельбе в Crocus City Hall к этой минуте

После автоматной очереди в здании вспыхнул пожар

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Предположительно, на кадры попали люди, открывшие стрельбу

В подмосковном концертном зале произошла стрельба. По данным Baza, как минимум 12 человек погибли, еще 35 получили ранения. Официальной информации о пострадавших пока нет.

В Crocus City Hall должен был пройти концерт группы «Пикник». Музыканты не успели выйти на сцену — они были в гримерке, когда началась стрельба. Здание вмещает в себя 7,5 тысячи человек.

После выстрелов вооруженные люди бросили гранату или зажигательную шашку, из-за этого начался пожар, сообщают РИА Новости. Сотрудников московского СОБР и ОМОН подняли по тревоге. На место выехали 50 бригад медиков.

В «Крокусе» обрушилась кровля

По словам очевидцев, стрелявших было не менее 4 человек. Паника вспыхнула мгновенно: как сообщает «Осторожно Media», никакой спланированной эвакуации не было. Некоторые люди бежали из концертного зала через разбитые окна.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выехал на место ЧП. Создан оперативный штаб.

— Сегодня в ТЦ «Крокус-Сити» произошла ужасная трагедия. Соболезную близким погибших. Дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося, — написал в своем тегерам-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Всю информацию о происшествии мы собираем в режиме онлайн.

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