По Украине пришлась мощная серия ударов: на ДнепроГЭС пожар, в Харькове нет света

Украинские власти заявили о самой масштабной атаке на объекты энергетики за последнее время. По информации «Фонтанки», в результате ракетных ударов вышли из строя некоторые объекты энергетической инфраструктуры Украины.
В частности, пожар начался на ДнепроГЭС. Плотина осталась цела.
В части регионов страны перебои со светом. Мэр Харькова сообщил, что город практически в полном блэкауте, из-за этого перебои и с водоснабжением. Также сообщается о задержке поездов по ряду направлений.
Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о серьезном повреждении оборудования компании.
«Укргидроэнерго» также подтвердила удар по ДнепроГЭС. Ситуацию на дамбе назвали контролируемой. Она горит, но угрозы прорыва нет, утверждается в сообщении. По предварительным данным, повреждены машинные залы.
Из-за ударов отключена одна из двух питающих ЗАЭС линий энергоснабжения.
Также удары по энергетической инфраструктуре зафиксированы в Кривом Роге, Львове, Днепропетровске. Власти Винницкой области сообщили о прилете по объекту критической инфраструктуры. Сообщается о перебоях в работе интернета во многих областях страны.
Военкор Борис Рожин сообщает, что в Харькове повреждены ТЭС-3, завод «Электротяжмаш» и Змиевская ТЭС. На Западной Украине, помимо Бурштынской ТЭС, поражена Ладыжинская ТЭС (Винницкая область).