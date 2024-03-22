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Происшествия Спецоперация на Украине подробности По Украине пришлась мощная серия ударов: на ДнепроГЭС пожар, в Харькове нет света

По Украине пришлась мощная серия ударов: на ДнепроГЭС пожар, в Харькове нет света

В некоторых городах проблемы с электроэнергией

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Власти Украины заявили о масштабной атаке на объекты энергетики

Украинские власти заявили о самой масштабной атаке на объекты энергетики за последнее время. По информации «Фонтанки», в результате ракетных ударов вышли из строя некоторые объекты энергетической инфраструктуры Украины.

В частности, пожар начался на ДнепроГЭС. Плотина осталась цела.

В части регионов страны перебои со светом. Мэр Харькова сообщил, что город практически в полном блэкауте, из-за этого перебои и с водоснабжением. Также сообщается о задержке поездов по ряду направлений.

Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о серьезном повреждении оборудования компании.

«Укргидроэнерго» также подтвердила удар по ДнепроГЭС. Ситуацию на дамбе назвали контролируемой. Она горит, но угрозы прорыва нет, утверждается в сообщении. По предварительным данным, повреждены машинные залы.

Из-за ударов отключена одна из двух питающих ЗАЭС линий энергоснабжения.

Также удары по энергетической инфраструктуре зафиксированы в Кривом Роге, Львове, Днепропетровске. Власти Винницкой области сообщили о прилете по объекту критической инфраструктуры. Сообщается о перебоях в работе интернета во многих областях страны.

Военкор Борис Рожин сообщает, что в Харькове повреждены ТЭС-3, завод «Электротяжмаш» и Змиевская ТЭС. На Западной Украине, помимо Бурштынской ТЭС, поражена Ладыжинская ТЭС (Винницкая область).

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Россия Украина Спецоперация на Украине СВО Энергетика Атака Ракеты
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