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Обломки беспилотников рухнули на детский сад, жилые дома и автосервис. Что происходит в Воронеже после атак БПЛА

Показываем фото и видео последствий налета дронов

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У автомойки на улице Менделеева всё в битом стекле

В Воронеже и сегодня продолжают подсчитывать ущерб от атак БПЛА. Вчера ночью обломки рухнули на левом берегу города. В понедельник, 18 марта, до самой ночи и утра 19 марта режим опасности то объявляли, то отменяли. В час ночи 19 марта над Воронежем перехватили беспилотник самолетного типа. Пострадавших и существенных последствий на земле нет, чудом никто не пострадал. Наши коллеги из VORONEZH1.RU рассказывают, что происходит в их городе.

Сильнее всего пострадала автомойка на улице Менделеева. Там полностью выбиты стекла:

Местные жители говорят, что эта мойка не работает уже лет пять, несмотря на то, что на полках еще стоит товар. Так что, к счастью, внутри никого не было.

А вот автосервис через дорогу работает полноценно — он тоже пострадал. Его сотрудники рассказали корреспонденту VORONEZH1.RU, что обломки беспилотника разбили 18 машин:

— Мы обзвонили собственников, сообщили им, что автомобили получили повреждения. Сегодня они все приедут.

Во время атаки БПЛА в автосервисе был охранник.

— Его выбросило волной, он по кафелю проехал. В этот момент как раз таксист пригнал машину, оставлял ее у нас. Он как раз передавал ключи, и на него полетели осколки [стекол]. А охранника волной отбросило. Изнутри у нас тоже стекло разбило, волна как-то внутрь пошла, — рассказал сотрудник автосервиса Дмитрий.

Несмотря на то что спецслужбы, по словам работников сервиса, уже забрали основные обломки беспилотника, предположительно, его части еще лежат на земле:

Обломки БПЛА еще долго валялись повсюду

И висят на деревьях:

Еще во время атаки выбило стекла в детском саду и в многоэтажках:

Для жителей двух домов на улице Менделеева в Левобережном районе Воронежа 19 марта началось с укрытия в ванной и уборки разбившихся стекол. Приводить в порядок свои квартиры, балконы, подъезды и дворы они продолжили и ближе к полудню.

Стекла выбило только с одной стороны дома

Пока одни жильцы дома № 4а выносили из подъезда осколки, другие рассказывали сотрудникам управляющей компании об ущербе и ждали, когда им замерят оконные проемы, чтобы туда вставили новые стеклопакеты. Очередь дошла пока не до всех.

— Кому-то сделали замеры, кому-то еще нет. Мы акт составили, написали номер квартиры, телефона, фамилию, имя. Нам пообещали позвонить в ближайшее время. Это всё, что пока сказали. Больше ничего, — рассказала корреспонденту VORONEZH1.RU местная жительница Алина Анохина. — Хорошо, что пока ни снег не идет, ни дождь. Иначе весь балкон бы испортился.

Девушка живет на пятом этаже, стекла в основном разбились в квартирах ниже. Сильнее всего на втором и третьем этажах. Пластиковые стеклопакеты пережить осколки беспилотника смогли, деревянные — все посыпались.

— Время было 23:34. Я только хотела телефон в сторону отложить и слышу хлопок какой-то — небо розовое и удар какой-то. Сразу в ванную побежали, минут пять посидели, а потом думаем: «А что сидеть там?» — вспоминает события прошедшей ночи Алина. — Смотрим, тут уже люди ходят, осколки [везде лежат]. <...> Уже МЧС подъехало, дорогу всю оцепили.

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— Так бахнуло страшно, что я с кровати подскочила. <...> [В укрытие] не пошла, калачиком свернулась, легла. Долго не могла уснуть. Прям страшно: наш дом один здоровенный торчит среди малышей, — говорит Александра Косарева.

А вот что говорит заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков:

— Воронеж находится в зоне поражения украинского вооружения. Воронежскую область от границы с Украиной отделяет Белгородский регион. По словам эксперта, ракеты и беспилотники пролетают эту территорию, потому что в 90-х годах в России заметно уменьшилось число радиолокационных постов.

— Сейчас интенсивно ведутся работы по созданию достаточного количества радиолокационных постов, которые будут способны создать сплошную полосу низковысотного радиолокационного поля, обеспечивающего обнаружение ракет, — заключил Константин Сивков.

О звуке взрыва, который было слышно из разных частей города, воронежцы рассказали ночью, в 23:55. Спустя час губернатор Александр Гусев сообщил, что над Воронежем перехватили беспилотник самолетного типа.

ПО ТЕМЕ
Беспилотник БПЛА Атака беспилотников на Воронеж Автосервис Автомойка
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