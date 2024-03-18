Двое мужчин подрались в новосибирской пиццерии — они сломали вешалку и стол

В Новосибирске 15 марта в пиццерии на Дуси Ковальчук подрались двое мужчин. Как рассказали в пресс-службе агентства «Гвардия», сотрудников ГБР вызвали в 18:36.
Во время драки мужчины уронили и сломали вешалку для одежды и стол. Они причинили ущерб заведению свыше 10 тысяч рублей. Нетрезвых посетителей задержали.
Зачинщика драки передали сотрудникам полиции. Второму участнику потребовалась помощь врачей — он направился к медикам скорой помощи.
В Новосибирск 7 марта после концерта группы Zoloto на «Гастрокорте» между посетителями и охранниками произошел конфликт. Один из его участников заявил, что его избили охранники заведения.