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«Отпинали в лицо»: новосибирец заявил, что его избили охранники в «Гастрокорте» после концерта Zoloto — видео конфликта

Директор Центрального рынка объяснил, что посетители были пьяны

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Инцидент произошел вчера, 7 марта

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В Новосибирске вчера, 7 марта, после концерта группы Zoloto на «Гастрокорте» между посетителями и охранниками произошел конфликт. Один из его участников заявил, что его избили охранники заведения.

— Мы выходили с фуд-корта, на котором был концерт Zoloto. Я обнаружил, что забыл поясную сумочку с паспортом. Попросил охрану вернуться и взять со стола. Охрана запретила мне это сделать. Вытолкали на улицу и отпинали в лицо, — рассказал читатель НГС.

Мужчина сказал, что написал заявление в полицию и снял побои. В «Гастрокорте» же объясняют, что посетители начали ругаться с сотрудниками.

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Нападавшего на видео быстро остановили

Видео: читатель НГС

Директор Центрального рынка Алексей Виноградов подтвердил, что вечером случился конфликт.

— Два сильно выпивших парня пытались зайти на «Гастрокорт», им сделали замечание, что пьяным нельзя заходить. Они обматерили охранников, грубо себя вели, и их вывели, — объяснил директор.

Вчера на «Гастрокорте» была усиленная охрана, 32 человека, из-за концерта.

В МВД по Новосибирской области сообщили, что сообщение по факту происшествия поступало. Полицейские проводят проверку.

В Новосибирске двое школьников устроили драку на улице. На кадрах видно, как двое молодых людей на улице наносят друг другу удары руками, держась за одежду.

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КонфликтГастрокортНовосибирскОхрана
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