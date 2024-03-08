«Отпинали в лицо»: новосибирец заявил, что его избили охранники в «Гастрокорте» после концерта Zoloto — видео конфликта

— Мы выходили с фуд-корта, на котором был концерт Zoloto. Я обнаружил, что забыл поясную сумочку с паспортом. Попросил охрану вернуться и взять со стола. Охрана запретила мне это сделать. Вытолкали на улицу и отпинали в лицо, — рассказал читатель НГС.



Мужчина сказал, что написал заявление в полицию и снял побои. В «Гастрокорте» же объясняют, что посетители начали ругаться с сотрудниками.