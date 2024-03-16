«Всё, хана»: беспилотники атаковали два завода в Самарской области

Беспилотники атаковали Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области. Как рассказал РИА Новости губернатор региона Дмитрий Азаров, в результате атаки возник пожар на установке по переработке нефтепродуктов.
Как уточняет телеграм-канал Baza, первый дрон атаковал территорию НПЗ в Сызрани. Там начался пожар. Площадь составляет 500 квадратных метров. На месте работают оперативные службы.
Одновременно с этим БПЛА прилетел и в Новокуйбышевский НПЗ. Там пожар удалось устранить через полчаса.
Один из очевидцев, снявший происшествие на видео (вероятно, сотрудник предприятия), описывает ситуацию двумя словами: «Всё, хана».
По словам главы региона, пострадавших в результате атаки нет.
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