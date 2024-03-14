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Мальчика, которого нашли в мусорном баке, увезли из Новосибирска в Колыванский район

Малыша передали бабушке

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Светлана Баштакова выбросила своего ребенка в мусорку в феврале

Мальчика, которого нашли в мусорном баке в феврале, перевезли в Колыванский район Новосибирской области. Об этом рассказала НГС уполномоченный по правам ребенка Надежда Болтенко.

— Провели совещание с руководством Колыванского района, семья будет находиться под контролем, и докладывать о ней будут ежеквартально. Ребенок находится в семье, — рассказала НГС Надежда Болтенко.

В рамках расследования уголовного дела провели экспертизу, которая установила родство матери и новорожденного ребенка с вероятностью в 99%. 19 февраля в отдел опеки и попечительства обратилась бабушка ребенка с вопросом об оформлении опеки. Обращений от других родственников новорожденного по поводу опеки не поступало. После изучения состояния здоровья бабушки, а также проверки ее жилищно-бытовых условий, опека пришла к выводу, что женщина может стать опекуном.

Напомним, что выброшенного младенца нашли днем 16 февраля в мусорном баке у одного из домов на улице 1905 года. Мать ребенка Светлану Баштакову задержали 17 февраля. Следственный комитет сообщал, что 22-летняя девушка стала фигурантом уголовного дела по статье о покушении на убийство малолетнего. Суд отправил ее в СИЗО на 1 месяц и 28 дней, Светлана расплакалась в зале суда и рассказала, что отец малыша не знает о рождении сына.

НГС также публиковал разговор с Иваном Журавлёвым, который нашел ребенка. Мужчина случайно проходил мимо и услышал, как кто-то плачет. Когда Иван заметил малыша, то сразу закутал его в куртку и побежал в подъезд, чтобы отогреть. Через несколько минут приехали сотрудники полиции и врачи скорой помощи. После случившегося один из очевидцев рассказал, что врачи назвали мальчика Иваном, в честь спасителя.

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Ребенок Младенец Малыш Мусорный бак Колыванский район Новосибирская область
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