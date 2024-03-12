Очевидцы сняли на видео крушение Ил-76: страшное видео

12 марта над Ивановской областью загорелся военно-транспортный самолет Ил-76. У воздушного судна загорелся двигатель — видео с пылающим правым крылом начали снимать местные жители.
По информации Минобороны, на борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. В ведомстве отметили, что пожар произошел еще при взлете самолета.
Самолет рухнул в лесопарке, неподалеку от кладбища. На место прилетели оперативные службы, вокруг места ЧП кружат вертолеты.
К месту крушения направляется комиссия гавкома ВКС РФ для выяснения причин катастрофы.