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В Ивановской области около кладбища упал Ил-76

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Происшествия Крушение Ил-76 подробности

Очевидцы сняли на видео крушение Ил-76: страшное видео

На кадрах двигатель самолета объят пламенем

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С места крушения валит черный дым

12 марта над Ивановской областью загорелся военно-транспортный самолет Ил-76. У воздушного судна загорелся двигатель — видео с пылающим правым крылом начали снимать местные жители.

По информации Минобороны, на борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. В ведомстве отметили, что пожар произошел еще при взлете самолета.

Самолет рухнул в лесопарке, неподалеку от кладбища. На место прилетели оперативные службы, вокруг места ЧП кружат вертолеты.

К месту крушения направляется комиссия гавкома ВКС РФ для выяснения причин катастрофы.

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Самолет Крушение Авиакатастрофа Крушение Ил-76 Упал самолет
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