Диверсанты подобрались к границам еще 10 марта: силовики раскрыли подробности попытки вторжения ДРГ в Россию

В Минобороны и в ФСБ рассказали подробности атаки на границе России

12 марта украинские диверсанты попытались прорваться на территорию России сразу в нескольких направлениях. После ночной массовой атаки при поддержке танков и бронемашин ВСУ направились к границе с Россией в районах Одноборовки, Нехотеевки и Сподарюшино Белгородской области, сообщили в Минобороны.

По украинским диверсантам нанесли удары авиацией, артиллерией и ракетными войсками. По данным Минобороны, в результате в районе Однобровки уничтожили до 60 солдат ВСУ, в районе Нехотеевки — три танка и бронетранспортер, а неподалеку от Сподарюшкино — два танка.

