Диверсанты подобрались к границам еще 10 марта: силовики раскрыли подробности попытки вторжения ДРГ в Россию

12 марта украинские диверсанты попытались прорваться на территорию России сразу в нескольких направлениях. После ночной массовой атаки при поддержке танков и бронемашин ВСУ направились к границе с Россией в районах Одноборовки, Нехотеевки и Сподарюшино Белгородской области, сообщили в Минобороны.
По украинским диверсантам нанесли удары авиацией, артиллерией и ракетными войсками. По данным Минобороны, в результате в районе Однобровки уничтожили до 60 солдат ВСУ, в районе Нехотеевки — три танка и бронетранспортер, а неподалеку от Сподарюшкино — два танка.
Затем около 8 утра мск украинские ДРГ попытались прорваться на границе Курской области в районе Теткино. В Минобороны РФ заявили, что атаки продлились примерно 25 минут: после четырех неудавшихся попыток силы ВСУ были отброшены.
О попытках прорыва на территорию РФ также заявили в ФСБ. По их информации, попытки перейти российскую границу предпринимаются украинскими диверсантами с 10 марта.
— С 10 марта совместно с приданными подразделениями ВС России пресечено несколько попыток нарушения государственной границы в пределах указанных субъектов Российской Федерации, — заявили в ФСБ.
По данным ведомства, за это время ВСУ потеряли на границе с Белгородской и Курской областями 100 человек, 6 танков, САУ Caesar, а также 20 бронемашин. В ФСБ также добавили, что украинские диверсанты не смогли зайти ни в один населенный пункт.
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