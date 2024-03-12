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Диверсанты пытались проникнуть в Россию, несколько регионов атакованы дронами: онлайн-трансляция

Атаки начались в ночь на 12 марта

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В ночь на 12 марта несколько российских регионов атаковали беспилотники. Похоже стало известно о том, что украинская диверсионная разведывательная группа пыталась проникнуть в Курскую область. Также в Таганроге звучал сигнал воздушной тревоги, а глава администрации призвал горожан спуститься в подвалы или на нижние этажи. В этой онлайн-трансляции мы будем рассказывать обо всем, что происходит сегодня в российских регионах.

Илья Ненко

Также БПЛА атаковал сегодня нефтебазу «Лукойл» в Кстовском районе Нижегородской области. В результате оказалась повреждена крупнейшая первичная установка по переработке нефти, начался пожар.

«Ъ-Приволжье», ссылаясь на источник на предприятии, пишет, что в результате атаки установка остановлена.

Илья Ненко

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что попытки нанести удары по гражданским объектам в России продолжаются, но «наши военные начеку».

Илья Ненко

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что при обстреле поселка Тёткино был ранен один человек.

— Местный житель получил легкое ранение, ему оказана необходимая помощь, — написал Старовойт у себя в телеграм-канале.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле города Грайворон. Там несколько частных домов и автомобилей получили повреждения. В Шебекине один мужчина получил осколочные ранения брюшной полости. В самом Белгороде ВСУ атаковали беспилотником коммерческое предприятие, он был сбит стрелковым оружием.

— Сегодня выдался достаточно тяжёлый для Белгородской области день. ВСУ получили достойный отпор от Вооруженных сил Российской Федерации, погранслужбы ФСБ, Росгвардии, — отметил Гладков.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на территории региона правоохранительные органы проводят «предупредительно-профилактические мероприятия по предупреждению террористических действий».

Глава Таганрога заявил об атаке украинских дронов на город, позднее губернатор Ростовской области сообщил, что все воздушные цели были уничтожены за пределами города.

Илья Ненко

ФСБ — об отбитых атаках

ФСБ сообщила об уничтожении 100 человек, шести танков, артиллерийской установки Caesar и 20 бронемашин ВСУ, которые пытались проникнуть на территорию России. В спецслужбе также отметили, что начали пресекать попытки вторжения еще 10 марта.

— С 10 марта совместно с приданными подразделениями ВС России пресечено несколько попыток нарушения государственной границы в пределах указанных субъектов Российской Федерации, — говорится в сообщении.

В ФСБ также отметили, что удары по украинским ДРГ продолжаются, информация о заходе ВСУ в некоторые приграничные населенные пункты Белгородской и Курской областей не соответствует действительности.

Илья Ненко

Официальное сообщение Минобороны

В Минобороны выпустили официальное сообщение о попытке прорыва диверсантов на территорию России. По данным ведомства, это произошло после интенсивного обстрела гражданских объектов. ДРГ пытались прорваться на трех направлениях: в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сидорошино.

— Все атаки ВСУ отражены, украинские формирования, понеся существенные потери, отброшены. Нарушений границы не допущено, — отмечают в Минобороны. — На приграничной территории со стороны Украины в районе Одноробовки уничтожено до 60 украинских террористов, в районе Нехотеевки — три танка и бронетранспортер, а в районе Сидорошино — два танка.

Кроме того, с 08:00 до 08:25 мск, по данным Минобороны, отбиты четыре атаки украинских ДРГ, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе населенного пункта Тёткино Курской области.

Валентин Булавко

Сирены воздушной тревоги звучали в Таганроге около получаса. Примерно в 12:30 власти дали отбой тревоги.

— Воздушные цели уничтожены за пределами города. Последствия на земле уточняются оперативными службами, — сообщил губернатор Василий Голубев.

За время тревоги в городе, как сообщают 161.RU местные жители, начали эвакуировать учеников школ. Детей начали выводить с уроков в подвальные помещения и коридоры, удаленные от окон.

Валентин Булавко

Тревога в Таганроге

В Ростовской области объявили воздушную тревогу из-за атаки беспилотников на город Таганрог.

— По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол, — написал глава городской администрации Андрей Фатеев.

Илья Ненко

Атаки беспилотников начались в ночь на вторник в нескольких регионах России. В Минобороны России заявили о 25 сбитых БПЛА. К утру насчиталось девять областей, которые попали под атаку.

В то же время в Курской области объявляли ракетную опасность. Глава региона Роман Старовойт предупредил жителей о необходимости спрятаться в укрытии.

— Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие, — предупредил губернатор.

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Спецоперация на Украине Беспилотники Диверсанты
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