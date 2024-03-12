Диверсанты пытались проникнуть в Россию, несколько регионов атакованы дронами: онлайн-трансляция

В ночь на 12 марта несколько российских регионов атаковали беспилотники. Похоже стало известно о том, что украинская диверсионная разведывательная группа пыталась проникнуть в Курскую область. Также в Таганроге звучал сигнал воздушной тревоги, а глава администрации призвал горожан спуститься в подвалы или на нижние этажи. В этой онлайн-трансляции мы будем рассказывать обо всем, что происходит сегодня в российских регионах.