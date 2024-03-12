Диверсанты пытались проникнуть в Россию, несколько регионов атакованы дронами: онлайн-трансляция

В ночь на 12 марта несколько российских регионов атаковали беспилотники. Похоже стало известно о том, что украинская диверсионная разведывательная группа пыталась проникнуть в Курскую область. Также в Таганроге звучал сигнал воздушной тревоги, а глава администрации призвал горожан спуститься в подвалы или на нижние этажи. В этой онлайн-трансляции мы будем рассказывать обо всем, что происходит сегодня в российских регионах.
Также БПЛА атаковал сегодня нефтебазу «Лукойл» в Кстовском районе Нижегородской области. В результате оказалась повреждена крупнейшая первичная установка по переработке нефти, начался пожар.
«Ъ-Приволжье», ссылаясь на источник на предприятии, пишет, что в результате атаки установка остановлена.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что попытки нанести удары по гражданским объектам в России продолжаются, но «наши военные начеку».
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что при обстреле поселка Тёткино был ранен один человек.
— Местный житель получил легкое ранение, ему оказана необходимая помощь, — написал Старовойт у себя в телеграм-канале.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле города Грайворон. Там несколько частных домов и автомобилей получили повреждения. В Шебекине один мужчина получил осколочные ранения брюшной полости. В самом Белгороде ВСУ атаковали беспилотником коммерческое предприятие, он был сбит стрелковым оружием.
— Сегодня выдался достаточно тяжёлый для Белгородской области день. ВСУ получили достойный отпор от Вооруженных сил Российской Федерации, погранслужбы ФСБ, Росгвардии, — отметил Гладков.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на территории региона правоохранительные органы проводят «предупредительно-профилактические мероприятия по предупреждению террористических действий».
Глава Таганрога заявил об атаке украинских дронов на город, позднее губернатор Ростовской области сообщил, что все воздушные цели были уничтожены за пределами города.
ФСБ — об отбитых атаках
ФСБ сообщила об уничтожении 100 человек, шести танков, артиллерийской установки Caesar и 20 бронемашин ВСУ, которые пытались проникнуть на территорию России. В спецслужбе также отметили, что начали пресекать попытки вторжения еще 10 марта.
— С 10 марта совместно с приданными подразделениями ВС России пресечено несколько попыток нарушения государственной границы в пределах указанных субъектов Российской Федерации, — говорится в сообщении.
В ФСБ также отметили, что удары по украинским ДРГ продолжаются, информация о заходе ВСУ в некоторые приграничные населенные пункты Белгородской и Курской областей не соответствует действительности.
Официальное сообщение Минобороны
В Минобороны выпустили официальное сообщение о попытке прорыва диверсантов на территорию России. По данным ведомства, это произошло после интенсивного обстрела гражданских объектов. ДРГ пытались прорваться на трех направлениях: в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сидорошино.
— Все атаки ВСУ отражены, украинские формирования, понеся существенные потери, отброшены. Нарушений границы не допущено, — отмечают в Минобороны. — На приграничной территории со стороны Украины в районе Одноробовки уничтожено до 60 украинских террористов, в районе Нехотеевки — три танка и бронетранспортер, а в районе Сидорошино — два танка.
Кроме того, с 08:00 до 08:25 мск, по данным Минобороны, отбиты четыре атаки украинских ДРГ, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе населенного пункта Тёткино Курской области.
Сирены воздушной тревоги звучали в Таганроге около получаса. Примерно в 12:30 власти дали отбой тревоги.
— Воздушные цели уничтожены за пределами города. Последствия на земле уточняются оперативными службами, — сообщил губернатор Василий Голубев.
За время тревоги в городе, как сообщают 161.RU местные жители, начали эвакуировать учеников школ. Детей начали выводить с уроков в подвальные помещения и коридоры, удаленные от окон.
Тревога в Таганроге
В Ростовской области объявили воздушную тревогу из-за атаки беспилотников на город Таганрог.
— По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол, — написал глава городской администрации Андрей Фатеев.
Атаки беспилотников начались в ночь на вторник в нескольких регионах России. В Минобороны России заявили о 25 сбитых БПЛА. К утру насчиталось девять областей, которые попали под атаку.
В то же время в Курской области объявляли ракетную опасность. Глава региона Роман Старовойт предупредил жителей о необходимости спрятаться в укрытии.
— Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие, — предупредил губернатор.