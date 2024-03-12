Девять регионов России атакованы дронами. Жителей призывают спуститься в укрытие

Этой ночью сразу девять регионов России атаковали дроны. В Минобороны России заявили о 25 сбитых БПЛА.
— Два беспилотника перехвачено и уничтожено над территорией Московской области, один над Ленинградской, семь над Белгородской, 11 над Курской, один над Брянской, один над Тульской и два над Орловской, — заявили в Минобороны.
Белгородская область
Беспилотники атаковали Белгородскую область примерно в 02:30 мск. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
— Белгородский район подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА, который сбросил 4 взрывных устройства. В результате взрывов пострадавших нет, есть повреждение линии электропередачи, — написал Гладков в телеграм-канале.
По словам губернатора, без света остались семь населенных пунктов. Взрывами выбито несколько окон в многоквартирных домах. В регионе объявлена ракетная опасность. Жителей призывают оставаться дома и не подходить к окнам.
Нижний Новгород
В Нижегородской области дроны атаковали нефтебазу «Лукойла» в Кстовском районе. БПЛА рухнул на территорию предприятия, из-за чего загорелась одна из установок по переработке нефти.
— Задействованы все необходимые силы и средства для локализации возгорания на одной из установок по переработке нефти, — написал губернатор Глеб Никитин. — По предварительным данным, пострадавших нет.
Воронеж
В Воронеже атаку дронов отбили дежурные средства ПВО. Глава региона Александр Гусев сообщил об одном сбитом беспилотнике, отметив, что угроза новой атаки сохраняется.
— Объявляется опасность атаки БПЛА, — написал Александр Гусев. — Силы ПВО готовы.
Брянская область
Брянская область также подверглась атаке беспилотников. Губернатор Александр Богомаз заявил, что силам ПВО удалось уничтожить дрон над территорией региона.
— Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Брасовского района силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет, — написал Александр Богомаз.
Курская область
В Курской области этой ночью объявили ракетную опасность. Глава региона Роман Старовойт заявил о том, что средства ПВО сбили по меньшей мере шесть БПЛА.
— Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие, — предупредил губернатор.
Москва
Утром 12 марта беспилотник также сбили в Московской области. О том, что столицу также атаковали дроны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Сегодня силами ПВО в Раменском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву, — написал Собянин. — На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
Орел
В Орловской области беспилотники атаковали топливно-энергетический комплекс. В Орле горит резервуар нефтехранилища. Губернатор Орловской области Андрей Клычков призвал жителей региона сохранять бдительность.
— Атаке подвергся объект топливно-энергетического комплекса. На месте работают специальные службы в целях локализации возгорания. Пострадавших нет, — написал Клычков в телеграм-канале.
После падения БПЛА на территорию комплекса региональные власти эвакуировали 17 человек из двух соседних многоэтажек. Мэр Орла Юрий Парахин заявил, что люди находятся в пункте временного размещения.
Тульская область
В Тульской области также работают средства ПВО. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Ленинградская область
В Ленинградской области силы ПВО сбили один беспилотник, заявили в Минобороны РФ.