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Девять регионов России атакованы дронами. Жителей призывают спуститься в укрытие

В некоторых областях также объявлен сигнал ракетной опасности

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Силы ПВО продолжают сбивать беспилотники в российских регионах

Этой ночью сразу девять регионов России атаковали дроны. В Минобороны России заявили о 25 сбитых БПЛА.

— Два беспилотника перехвачено и уничтожено над территорией Московской области, один над Ленинградской, семь над Белгородской, 11 над Курской, один над Брянской, один над Тульской и два над Орловской, — заявили в Минобороны.

Белгородская область

Беспилотники атаковали Белгородскую область примерно в 02:30 мск. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

— Белгородский район подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА, который сбросил 4 взрывных устройства. В результате взрывов пострадавших нет, есть повреждение линии электропередачи, — написал Гладков в телеграм-канале.

По словам губернатора, без света остались семь населенных пунктов. Взрывами выбито несколько окон в многоквартирных домах. В регионе объявлена ракетная опасность. Жителей призывают оставаться дома и не подходить к окнам.

Нижний Новгород

В Нижегородской области дроны атаковали нефтебазу «Лукойла» в Кстовском районе. БПЛА рухнул на территорию предприятия, из-за чего загорелась одна из установок по переработке нефти.

— Задействованы все необходимые силы и средства для локализации возгорания на одной из установок по переработке нефти, — написал губернатор Глеб Никитин. — По предварительным данным, пострадавших нет.

Воронеж

В Воронеже атаку дронов отбили дежурные средства ПВО. Глава региона Александр Гусев сообщил об одном сбитом беспилотнике, отметив, что угроза новой атаки сохраняется.

— Объявляется опасность атаки БПЛА, — написал Александр Гусев. — Силы ПВО готовы.

Брянская область

Брянская область также подверглась атаке беспилотников. Губернатор Александр Богомаз заявил, что силам ПВО удалось уничтожить дрон над территорией региона.

— Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Брасовского района силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет, — написал Александр Богомаз.

Курская область

В Курской области этой ночью объявили ракетную опасность. Глава региона Роман Старовойт заявил о том, что средства ПВО сбили по меньшей мере шесть БПЛА.

— Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие, — предупредил губернатор.

Москва

Утром 12 марта беспилотник также сбили в Московской области. О том, что столицу также атаковали дроны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Сегодня силами ПВО в Раменском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву, — написал Собянин. — На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Орел

В Орловской области беспилотники атаковали топливно-энергетический комплекс. В Орле горит резервуар нефтехранилища. Губернатор Орловской области Андрей Клычков призвал жителей региона сохранять бдительность.

— Атаке подвергся объект топливно-энергетического комплекса. На месте работают специальные службы в целях локализации возгорания. Пострадавших нет, — написал Клычков в телеграм-канале.

После падения БПЛА на территорию комплекса региональные власти эвакуировали 17 человек из двух соседних многоэтажек. Мэр Орла Юрий Парахин заявил, что люди находятся в пункте временного размещения.

Тульская область

В Тульской области также работают средства ПВО. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Ленинградская область

В Ленинградской области силы ПВО сбили один беспилотник, заявили в Минобороны РФ.

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