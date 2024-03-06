Гаишники устроили пальбу по удирающему от них водителю на Land Cruiser. Имели ли они на это право?

— В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264 УК РФ за управление транспортным средством нетрезвым лицом, имеющим судимость, за совершение в состоянии опьянения преступления, за которое предусмотрено максимальное наказание — лишение свободы на срок до шести лет, — сообщили в полиции.



Кроме срока в колонии Бочкову также грозит лишение прав на шесть лет и конфискация автомобиля. Сам он заявил корреспонденту E1.RU, якобы не понял, что за ним гонятся автоинспекторы.