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Гаишники устроили пальбу по удирающему от них водителю на Land Cruiser. Имели ли они на это право?

Разбираемся, что на этот счет написано в законе

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Против пьяного водителя Land Cruiser возбудили уголовное дело

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В Екатеринбурге гонка за пьяным водителем вызвала немало обсуждений. Сотрудники ГИБДД увидели непристегнутого водителя Land Cruiser и потребовали, чтобы он остановился. Но Дмитрий Бочков вместо этого попытался удрать. Внедорожник догнали и стали стрелять ему по колесам. Всё закончилось тем, что Бочков потерял управление и съехал в кювет, разбив автомобиль. Некоторые возмутились тем, что полицейские, мол, едва не погубили водителя и его пассажирку (15-летнюю дочку) из-за ремня. На вопросы об этой погоне с помощью эксперта отвечают наши коллеги из E1.RU.

Стреляли по Land Cruiser не потому, что водитель был непристегнут. А потому что он гнал, как сумасшедший, и подвергал опасности жизни других участников дорожного движения. На видео заметно, что Бочков резко перестраивался, делал резкие развороты, выезжал на тротуар и тому подобное.

Land Cruiser съехал с трассы и перевернулся

Land Cruiser съехал с трассы и перевернулся

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Автоэксперт и глава общественного центра «Автомобилист» Максим Едрышов считает, что в целом по машине Бочкова стреляли правомерно:

— Оружие можно применять, если есть угроза жизни других граждан, — отметил Максим Едрышов. В любом случае по факту применения оружия будет служебная проверка. Но если рядом никого не было и попасть кроме как в Land Cruiser ни в кого не могли, то чего бы и не пострелять?

Когда силовикам можно открывать огонь, уточняется в законе о полиции. А конкретно — в пункте № 3 статьи 23 «Применение огнестрельного оружия». Там написано следующее:

«Сотрудник полиции имеет право применять огнестрельное оружие для остановки транспортного средства путем его повреждения, если управляющее им лицо отказывается выполнить неоднократные требования об остановке и пытается скрыться, создавая угрозу жизни и здоровью граждан».

Самое удивительное, что Land Cruiser даже с пробитыми колесами сохранил способность ехать. Дмитрий Бочков потерял управление и опрокинул внедорожник в кювет только через 2–3 километра после выстрелов.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Автоинспекторы поделились видеозаписью погони

Видео: ГИБДД по Свердловской области

Позднее выяснилось, что Дмитрий Бочков был лишен водительских прав, а за нарушение правил его штрафовали аж 33 раза. От прохождения медосвидетельствования после погони и ДТП мужчина отказался. Похоже, новые безумства на дороге ему дорого обойдутся:

— В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264 УК РФ за управление транспортным средством нетрезвым лицом, имеющим судимость, за совершение в состоянии опьянения преступления, за которое предусмотрено максимальное наказание — лишение свободы на срок до шести лет, — сообщили в полиции.

Кроме срока в колонии Бочкову также грозит лишение прав на шесть лет и конфискация автомобиля. Сам он заявил корреспонденту E1.RU, якобы не понял, что за ним гонятся автоинспекторы.

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