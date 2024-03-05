«Препятствие — гололед»: в МЧС не увидели проблемы в тупиковом пожарном проезде — в соседнем доме в огне погибли 4 человека

В управлении МЧС Новосибирской области не сочли помехой для машин заблокированный пожарный проезд на улице Лежена 26/2. Это следует из ответа ведомства на запрос НГС, который редакция получила 5 марта. В конце февраля в пятиэтажке по соседству произошел пожар, из-за которого погибли четыре человека.
— Препятствующим фактором в пути следования пожарно-спасательных подразделений было только наличие гололедных явлений на дорогах, иные препятствия для подъезда пожарных автомобилей к дому и их использование при тушении пожара, которые могли повлиять на ход тушения пожара, отсутствовали, — заявили в ГУ МЧС региона. — Нарушений требований пожарной безопасности к проездам и подъездам для пожарной техники к многоквартирному дому, не выявлялось.
Позиция МЧС опровергает рассказы очевидцев о том, что спасатели в ночь на 24 февраля пытались добраться до горящей пятиэтажки через пожарный проезд у 25-этажки на Лежена 26/2. Сибиряки говорили о том, что путь заблокировали припаркованные в проезде автомобили.
Редакция располагает видеозаписью с уличной камеры как раз напротив пожарного проезда. На кадрах видно, что пожарные сначала доезжают до шлагбаума, за которым стоят автомобили. Увидев, что дорога заблокирована, спасатели продолжают движение мимо свечки и развернувшись возвращаются в сторону, откуда приехали изначально.
Напомним, в ночь пожара в пятиэтажке на Лежена, 30/1 погибли двое мужчин. Супругу и дочь одного их них увезли в ожоговый центр, но врачи не смогли спасти им жизнь.
В начале марта в Новосибирске произошел пожар в Кировском районе. В доме частично обрушилась кровля.