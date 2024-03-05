«Препятствие — гололед»: в МЧС не увидели проблемы в тупиковом пожарном проезде — в соседнем доме в огне погибли 4 человека

— Препятствующим фактором в пути следования пожарно-спасательных подразделений было только наличие гололедных явлений на дорогах, иные препятствия для подъезда пожарных автомобилей к дому и их использование при тушении пожара, которые могли повлиять на ход тушения пожара, отсутствовали, — заявили в ГУ МЧС региона. — Нарушений требований пожарной безопасности к проездам и подъездам для пожарной техники к многоквартирному дому, не выявлялось.

