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Обрушилась кровля: частный дом загорелся в Кировском районе Новосибирска

Огонь может перекинуться на соседние дома

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Хозяева дома не пострадали

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В Кировском районе Новосибирска загорелся частный дом на 5-м Чукотском переулке. Информацию об этом корреспонденту НГС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В ведомстве рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 20:13 в пятницу, 1 марта. Горит частный одноэтажный дом из сибита, у него произошло частичное обрушение кровли. Также есть угроза распространения огня на соседние здания и строения.

На месте происшествия также находятся владельцы дома, они не пострадали. Кроме того, хозяевам удалось самостоятельно эвакуировать автомобиль из гаража около горящего дома.

От МЧС на месте происшествия работают 5 единиц техники и 20 человек личного состава. Ведется ликвидация возгорания.

Ранее в Новосибирске спасли 18 человек из горящего дома на Добролюбова. До прибытия сотрудников МЧС из здания эвакуировались 25 человек.

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