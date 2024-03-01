Обрушилась кровля: частный дом загорелся в Кировском районе Новосибирска

В Кировском районе Новосибирска загорелся частный дом на 5-м Чукотском переулке. Информацию об этом корреспонденту НГС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.



В ведомстве рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 20:13 в пятницу, 1 марта. Горит частный одноэтажный дом из сибита, у него произошло частичное обрушение кровли. Также есть угроза распространения огня на соседние здания и строения.

