Полиция назвала число ДТП на оживленном перекрестке Новосибирска — сибирячка называла его аварийным

Ранее девушка заявила корреспонденту, что не всегда на перекрестке автомобили могут безопасно поворачивать. По ее словам, один из светофоров там загорается красным раньше, чем другой. Она рассказала, что когда для едущих в сторону Ватутина машин начинает светить красный, для транспорта в сторону Октябрьского моста еще примерно 12 секунд горит зеленый.