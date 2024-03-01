Полиция назвала число ДТП на оживленном перекрестке Новосибирска — сибирячка называла его аварийным

За прошлой год на перекрестке улиц Немировича-Данченко и Таймырской, который жительница Новосибирска назвала аварийным, произошло три ДТП. С начала 2024 года — одно. Об этом в ответ на запрос НГС сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.
Ранее девушка заявила корреспонденту, что не всегда на перекрестке автомобили могут безопасно поворачивать. По ее словам, один из светофоров там загорается красным раньше, чем другой. Она рассказала, что когда для едущих в сторону Ватутина машин начинает светить красный, для транспорта в сторону Октябрьского моста еще примерно 12 секунд горит зеленый.
— Не видя, что во встречном направлении зеленый, водители завершают разворот налево и встречаются с теми, кто едет на этот сигнал, — уверяет она.
МВД комментирует работу светофора следующим образом:
— На перекрестке он работает с увеличенной фазой зеленого в направлении Октябрьского моста для бесконфликтного разъезда транспорта (левый поворот на Таймырскую и разворот в противоположном направлении). По вопросу работы светофора на этом участке в Госавтоинспекцию поступило одно обращение — 22.02.2024.
Глава Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков объяснял, в чем особенность этого участка.
Ранее в работе дорожной камеры на Большевистской нашли ошибку — из-за нее водителям прилетали штрафы.