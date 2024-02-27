Один раньше загорается красным: жительница Новосибирска назвала светофоры причиной аварий на Немировича-Данченко

— Не видя, что во встречном направлении зеленый, водители завершают разворот налево и встречаются с теми, кто едет на этот сигнал, — утверждает она. — За выходные 17 и 18 февраля там произошло несколько ДТП, автомобили увозили на эвакуаторах.

18 февраля паблик «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» сообщал, что на указанном перекрестке столкнулись кроссовер и внедорожник. В 2021 году другой читатель НГС уже жаловался на светофор на перекрестке.