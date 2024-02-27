Один раньше загорается красным: жительница Новосибирска назвала светофоры причиной аварий на Немировича-Данченко

Новосибирские водители столкнулись со сложностями из-за светофоров на перекрестке улиц Немировича-Данченко и Таймырской. Автомобили не всегде могут там безопасно поворачивать: один из светофоров загорается красным раньше, чем другой. На это обратила внимание читательница НГС. По ее мнению, такая их работа может быть причиной частых аварий.
По словам сибирячки, когда для едущих в сторону Ватутина автомобилей начинает гореть красный, транспорту в сторону Октябрьского моста еще примерно 12 секунд светит зеленый:
— Не видя, что во встречном направлении зеленый, водители завершают разворот налево и встречаются с теми, кто едет на этот сигнал, — утверждает она. — За выходные 17 и 18 февраля там произошло несколько ДТП, автомобили увозили на эвакуаторах.
18 февраля паблик «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» сообщал, что на указанном перекрестке столкнулись кроссовер и внедорожник. В 2021 году другой читатель НГС уже жаловался на светофор на перекрестке.
На 2 из 4 имеющихся светофоров сибирячка предлагает установить дополнительные секции: надеется, что это поможет уменьшить проблему. Глава региональной Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков согласен с мнением читательницы о том, что на пересечении Немировича-Данченко и Таймырской следует поставить дополнительные секции светофоров. Но в то же время полагает, что и сейчас в этом месте можно спокойно проехать, соблюдая правила дорожного движения, даже несмотря на весьма скользкую дорогу.
— По ПДД, когда водитель поворачивает, он обязан пропустить всех, кто движется во встречном направлении. Маневр заканчивается, когда машины начинают ехать с Таймырской <...> И все же, насколько знаю, очага аварийности там нет, поэтому пока туда никто не добрался, чтобы что-либо поменять, — полагает Ашурков.
НГС отправил запросы в мэрию и Госавтоинспекцию Новосибирской области.
Ранее в работе дорожной камеры на Большевистской нашли ошибку — из-за нее водителям прилетали штрафы.