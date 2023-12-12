В работе дорожной камеры на Большевистской нашли ошибку — из-за нее водителям прилетали штрафы

Ранее на участке поставили новый знак, разрешающий поворот налево с правой полосы. Сразу несколько водителей, не нарушавших ПДД, заявили, что после его установки получили штрафы из-за проблем с камерами фиксации.

Автомобилистам, которые выезжают с Днепрогэсовской по левой полосе, новый знак разрешает лишь один поворот — в сторону Первомайского района. При этом водители, выезжающие на Большевистскую по правой полосе, теперь могут двигаться в трех направлениях: вправо, влево и прямо. Но, по словам некоторых новосибирцев, последнее доставило им проблем.

