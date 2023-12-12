В работе дорожной камеры на Большевистской нашли ошибку — из-за нее водителям прилетали штрафы

В «Центре организации дорожного движения» Новосибирска заявили, что камера фиксации нарушений ПДД на перекрестке Большевистской и Днепрогэсовской работала с ошибкой. Ее устранили.
Ранее на участке поставили новый знак, разрешающий поворот налево с правой полосы. Сразу несколько водителей, не нарушавших ПДД, заявили, что после его установки получили штрафы из-за проблем с камерами фиксации.
Автомобилистам, которые выезжают с Днепрогэсовской по левой полосе, новый знак разрешает лишь один поворот — в сторону Первомайского района. При этом водители, выезжающие на Большевистскую по правой полосе, теперь могут двигаться в трех направлениях: вправо, влево и прямо. Но, по словам некоторых новосибирцев, последнее доставило им проблем.
— Камера как работала на одну полосу, так и работает. Людям прилетают штрафы, если они поворачивают с правой полосы в сторону Первомайки, — недавно рассказала читательница НГС Светлана.
Сама она не получала таких штрафов, но в соцсетях о таких случаях сообщили два автомобилиста.
— Центр организации дорожного движения провел проверку, в ходе которой выявлена техническая ошибка. В кратчайшие сроки специалисты устранили проблему и настроили камеру. Сейчас комплекс фотовидеофиксации работает должным образом, в соответствии с установленными знаками, — объяснили в ЦОДД.
В ноябре еще один водитель пожаловался на дорожный знак, который поставили на соседнем перекрестке Большевистской и Инюшенской. Он заявил НГС, что из-за него людям приходится подолгу стоять в пробках. И, чтобы доехать до Речного вокзала, делать крюк либо через ближайший перекресток с Выборной, либо в районе эстакады на Первомайке.