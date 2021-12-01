Читатели НГС рассказали о светофорах-подставщиках и показали, как именно там происходят ДТП (смотрите видео)

Материал НГС о неправильных светофорах вызвал широкий отклик среди наших читателей — они привели свои примеры таких светофоров, которые работают нелогично и провоцируют ДТП. По одному светофорному объекту, на улице Станционной, даже прислали видео столкновения — давайте изучим, где у нас в городе опасные места.
По адресу Станционная, 21 установлен светофор, который регулирует пересечение Станционной с безымянным проездом в сторону заводских промплощадок. А с другой стороны Станционной имеется выезд с прилегающей территории (парковка автомагазина). Водитель кроссовера видит, что машинам справа от него загорелся красный и пытается выехать с левым поворотом, происходит ДТП, смотрите видео.
— Авария из-за рассинхронизации по красному сигналу. Поток, который справа, останавливается. Машина выезжает (причем на выезд нет светофора, просто можно ехать и всё), а слева еще открыт зеленый — и бабах, — рассказывает читатель Сергей.
Вот что еще рассказали наши читатели о дефективных светофорах:
— На многих перекрестках города стрелка поворота направо не дублируется на дальнем светофоре. Например, перекрестки Немировича-Данченко — Ватутина, Большая —
— Светофор на Немировича-Данченко на пересечении с Таймырской. Едешь из центра и пытаешься развернуться, чтобы вернуться к облбольнице. Там висит знак на полосу «движение налево», но когда твой зеленый начинает мигать и даже загораются желтый и красный, то по встречке продолжают двигаться машины. И ты стоишь с поворотником как идиот на красном свете на перекрестке. А когда загорается для встречки красный, то тут же начинают движение машины с Таймырской. И ты можешь «попасть» дважды на этом перекрестке — один раз под встречку с Немировича, второй раз — под машины с Таймырской.
— Светофоры на перекрестках ул. Никитина с ул. Лескова и ул. Короленко. Несинхронизированная работа, из-за этого многие стремятся пролететь один светофор, чтобы успеть на другой. Постоянно там езжу и вижу, как проезжают на красный, чтобы проехать на втором светофоре на зеленый, иногда даже объезжая стоящие на светофоре машины по встречке. Кстати, не исключено, что именно это стало причиной того, что BMW сбил пацаненка на велосипеде там — мужик летел, чтобы проехать оба светофора.
— Удивляет также светофор на перекрестке Троллейной и
— По Гусинобродскому шоссе если ехать от нового автовокзала и поворачивать налево к МЖК, на перекрестке ГБШ — ул. Коминтерна. Зеленый светофор переключается на красный, а встречным долго еще горит зеленый, который не видно поворачивающим налево водителям, они не знают этой специфики и предполагают, что если загорелся красный, то нужно завершить маневр. Видел там несколько просто жутких ДТП, потому что «встречники» там едут 60–80 и бьют в бочину тех, кто пытается завершить поворот.
— Пересечение Пермской и Титова. По какой логике настроен светофор — непонятно вообще. С Титова загорается зеленая стрелка налево, при этом на Пермской тоже зеленый. Бьются постоянно.
— Перекресток Фабричная — Спартака, аналог Большевистской, думаешь, что всем загорелся красный — а нет. Потоку, который едет в сторону Речного вокзала, горит зеленый, и ты это никак не видишь!!!
— Светофор на пересечении Красного проспекта и Ядринцевской зеленым цветом всего лишь по 15 секунд горит. Бабкам по такому таймингу никак не успеть пройти, а дети то и дело носятся, в надежде успеть перебежать. Увеличение времени горения зеленого сигнала хотя бы на лишние пять-семь секунд существенно решило бы проблему.
— Замечательный светофор, который сбивает с толку, особенно в темное время суток, на пересечении Никитина/Автогенная и Кошурникова. Если ехать в сторону МЖК, то он развернут так, что кажется, будто зеленый тебе, а на деле он горит улице Автогенной. Давно отправляю запросы, чтобы ему элементарно сделали шторки, это вполне бы решило проблему.
Почитайте еще, что делать, если светофор неисправен, например, показывает пешеходам одновременно зеленый и красный свет.