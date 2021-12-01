Читатели НГС рассказали о светофорах-подставщиках и показали, как именно там происходят ДТП (смотрите видео)

Вот что еще рассказали наши читатели о дефективных светофорах:

— На многих перекрестках города стрелка поворота направо не дублируется на дальнем светофоре. Например, перекрестки Немировича-Данченко — Ватутина, Большая — 2-я Станционная, Сибиряков-Гвардейцев — Немировича-Данченко. Это создает проблемы. Водитель первой машины на перекрестке не видит стрелку, а ориентируется на дальний светофор. Выехав на перекресток, повторно смотришь на дальний, а там красный — начинаешь нервничать, сбавлять скорость и т. д.

— Светофор на Немировича-Данченко на пересечении с Таймырской. Едешь из центра и пытаешься развернуться, чтобы вернуться к облбольнице. Там висит знак на полосу «движение налево», но когда твой зеленый начинает мигать и даже загораются желтый и красный, то по встречке продолжают двигаться машины. И ты стоишь с поворотником как идиот на красном свете на перекрестке. А когда загорается для встречки красный, то тут же начинают движение машины с Таймырской. И ты можешь «попасть» дважды на этом перекрестке — один раз под встречку с Немировича, второй раз — под машины с Таймырской.

