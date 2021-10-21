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В Академгородке светофор показывает пешеходам одновременно зеленый и красный свет — что делать в такой ситуации

Рассказываем, что рекомендуют в ГИБДД

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Сломавшийся светофор на видео сняла читательница НГС

Сломавшийся светофор на видео сняла читательница НГС

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Светофор в Академгородке загорелся для пешеходов сразу красным и зеленым

В Новосибирске на проспекте Лаврентьева светофорный объект начал вводить в заблуждение пешеходов — он показывает пешеходам одновременно и зеленый, и красный свет.

— Идти или не идти? Вот в чем вопрос, — прислала видео светофора читательница НГС. — Переход от ВЦ к Институту катализа. Второй день так.

В ГИБДД Новосибирска пешеходам посоветовали быть очень аккуратными. Проблему со сломавшимся светофором должны решать в Управлении автомобильных дорог мэрии Новосибирска.

— Когда пешеход видит, что светофор показывает ему и красный, и зеленый свет, он должен понимать, что тот сломался. Нужно ориентироваться на светофор для автомобилей. При этом пешеход должен убедиться в безопасности, что автомобили его пропускают, и переходить дорогу строго в зоне пешеходного перехода, — объяснил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

В мэрии Новосибирска сообщили, что светофор был починен вчера около 16:00.

— 19 октября в Городской центр организации дорожного движения поступила заявка от службы 051 о некорректной работе светофора на проспекте Академика Лаврентьева, 1. 20 октября был произведен ремонт объекта: заменены линзы и синхронизированы звуковой и световой сигналы, — ответили в ведомстве.

В начале сентября в Академгородке на перекрестке Морского проспекта и улицы Терешковой изменили режим работы светофоров. Их перевели в трехфазный режим, добавив дополнительную секцию для пешеходов. Решение приняли после резонансного ДТП, в котором погиб 5-летний ребенок.

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пешеходный переходсветофор
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