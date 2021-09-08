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В Академгородке изменили режим светофоров на перекрестке, где погиб мальчик. Теперь жители жалуются на пробки

Светофоры перевели в трехфазный режим, добавив одну секцию для пешеходов

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В новосибирском Академгородке на перекрестке Морского проспекта и улицы Терешковой изменили режим работы. Светофоры перевели в трехфазный режим, добавив дополнительную секцию для пешеходов. Решение приняли после резонансного ДТП, в котором погиб 5-летний ребенок.

— После смертельного ДТП были обращения граждан о необходимости изменения работы светофорного объекта. Вопрос рассмотрен администрацией района и согласован с департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса. Светофорный объект работает в трехфазном режиме с конца июля, — рассказала НГС инспектор группы пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Новосибирску Юлия Ракунова.

Сначала загорается зеленый свет для движения транспорта по Морскому проспекту и проспекту Академика Лаврентьева, затем для тех, кто движется по улице Терешковой. Потом зеленый свет дают пешеходам.

Однако не все новосибирцы оказались рады такому новшеству.

— Вот чем руководствовались люди, когда сделали три режима светофора на перекрестке Морского и Терешковой? Теперь там каждый день там пробка в сторону Морского: большинству надо прямо, но несколько человек всегда поворачивают налево и держат полосу. Да, сбили ребенка, жуткое происшествие, но неужели теперь на каждом месте трагедии надо принимать подобные странные меры? — возмущается участник паблика «Сообщество Академгородка | Новосибирск» Никита.

Судя по 2ГИС, в 23:00 на указанном перекрестке наблюдается затруднение движения.

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Резонансное ДТП произошло вечером 8 июля. Мать с тремя детьми переходили улицу Терешковой по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Позже стала известна личность водителя и что он купил злополучный «Ауди» год назад. Им оказался 56-летний замдиректора физматшколы при НГУ Дмитрий Кожемякин. Происшествие попало на видео.

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