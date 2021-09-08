Резонансное ДТП произошло вечером 8 июля. Мать с тремя детьми переходили улицу Терешковой по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Позже стала известна личность водителя и что он купил злополучный «Ауди» год назад. Им оказался 56-летний замдиректора физматшколы при НГУ Дмитрий Кожемякин. Происшествие попало на видео.