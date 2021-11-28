Как светофоры подставляют водителей: они провоцируют ДТП и не дают проехать. Где такие в Новосибирске?

— Автотранспорт круглосуточно движется очень интенсивно в обоих направлениях. При движении в сторону Речного вокзала светофор переключается в режим красного света на 10 секунд раньше, чем при движении в сторону Академгородка, чтобы автотранспорт (из центра) смог повернуть налево в сторону ж/д станции. Проблема в том, что когда водители видят, что загорелся красный свет в сторону Речного, то сразу же начинают разворот, думая, что встречный транспорт должен остановиться на запрещающий свет. Но там горит зеленый, и скорость движения автомобилей порой точно не 60 км, в какой-то момент кто-то точно не успеет оттормозиться перед внезапно вылезшим автомобилем. Определенно, искусственно созданная проблема, как и всё благоустройство Большевички, — рассказывает водитель Дмитрий Науменко.