Как светофоры подставляют водителей: они провоцируют ДТП и не дают проехать. Где такие в Новосибирске?

Автомобилисты и пешеходы продолжают выявлять недостатки в организации дорожного движения в городе — на этот раз читатели НГС обратили внимание на новые светофоры, которые работают нелогично, опасно, неэффективно или вводят в заблуждение. Подробнее о таких светофорных объектах на Большевистской и на Немировича-Данченко в нашем материале.
Большевистская, 14/1 (магазин «Мерседес»), пересечение с безымянным проездом, ведущим в промзону возле железной дороги. Стоят светофоры нового типа с мигающими белыми стрелками и фигурками пешеходов — такие секции призваны напоминать об осторожности и пропуске пешеходов при повороте, но многих водителей они приводили в недоумение.
Для автомобилей, которые едут в Академгородок, зеленый свет горит на 10 секунд дольше, чем для машин, движущихся в центр.
— Автотранспорт круглосуточно движется очень интенсивно в обоих направлениях. При движении в сторону Речного вокзала светофор переключается в режим красного света на 10 секунд раньше, чем при движении в сторону Академгородка, чтобы автотранспорт (из центра) смог повернуть налево в сторону ж/д станции. Проблема в том, что когда водители видят, что загорелся красный свет в сторону Речного, то сразу же начинают разворот, думая, что встречный транспорт должен остановиться на запрещающий свет. Но там горит зеленый, и скорость движения автомобилей порой точно не 60 км, в какой-то момент кто-то точно не успеет оттормозиться перед внезапно вылезшим автомобилем. Определенно, искусственно созданная проблема, как и всё благоустройство Большевички, — рассказывает водитель Дмитрий Науменко.
Действительно, откуда людям, которые едут в центр, знать, что, оказывается, для встречных машин еще горит зеленый — обычно такие простые светофорные объекты работают в одной фазе.
Ситуация потенциально опасна, хотя внимательные водители всегда должны убеждаться, что их маневр будет безопасным, и что встречный транспорт прошел. Но есть же у нас и невнимательные автомобилисты. В качестве решения проблемы могут быть «левая стрелка» для машин со стороны центра или запрет левого поворота/разворота для машин в центр.
А в Левобережье продолжается масштабная реконструкция в районе площади Лыщинского. Недавно здесь на Немировича-Данченко поставили еще один светофор для поворота налево в сторону ЖК «Панорама» (для авто, едущих из центра). Местные недовольны.
— При съезде с моста на левый берег — сначала один светофор, потом для пешеходов, потом новый для нового жилмассива, потом опять пешеходный, потом перекресток. Они не синхронизированы. Стоишь на каждом минимум по 30 секунд. Это нормально? Самая большая плотность светофоров в городе (до Ватутина 2 километра — 9 светофоров!), — пишут наши читатели.
Да, при съезде с моста нас встречает светофор, разруливающий потоки с Немировича-Данченко, Карла Маркса и Блюхера, тут всё понятно.
Следующий светофор, пешеходный (в районе автомагазина), о котором упоминается в сообщении, уже ликвидирован, а встречные проезжие части разделены глухим бетонным разделителем.
Теперь пешеходы должны пройти 100 метров вверх, где установлен новый светофорный объект — переход тут совмещен с левым поворотом автомобилей в сторону ЖК «Панорама».
Через 250 метров опять светофор — чисто пешеходный — в сторону ТРЦ «Горский». Разворотов тут не предусмотрено.
Наконец, светофор на пересечении с Лыщинского, итого четыре объекта. И, действительно, работают они рассинхронизированно, я постоял на каждом. Поэтому решением вопроса могла бы стать тщательная настройка фаз каждого светофора, чтобы они обеспечивали «зеленую волну» для транспорта.
Почитайте еще, что делать, если светофор неисправен, например, показывает пешеходам одновременно зеленый и красный свет.