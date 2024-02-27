Новосибирец отсудил более 180 тысяч у мэрии за разбитый Porsche Cayenne — он влетел на нем в яму

Житель Новосибирска отсудил у мэрии более 180 тысяч рублей компенсации за разбитый автомобиль. Об этом сообщили на сайте Центрального районного суда.
По данным суда, новосибирец на Porsche Cayenne ехал по городу и попал в яму на дороге. В результате ДТП он повредил автомобиль. Ширина ямы составила 1,4 метра, длина — 2,1 метра, глубина — 9 сантиметров.
— При определении размера причиненного истцу ущерба суд руководствуется экспертным заключением, согласно которому стоимость восстановительного ремонта автомобиля истца без учета износа составила
Ответчиком в деле выступал департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии. В ходе заседания суд встал на сторону пострадавшего новосибирца и взыскал в его пользу
Ранее владелец паблика «АСТ-54» Виталий Полищук въехал в яму на Porsche Boxster S на Красном проспекте. После ДТП мужчине пришлось отдавать автомобиль на экспертизу.