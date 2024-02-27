Новосибирец отсудил более 180 тысяч у мэрии за разбитый Porsche Cayenne — он влетел на нем в яму

Житель Новосибирска отсудил у мэрии более 180 тысяч рублей компенсации за разбитый автомобиль. Об этом сообщили на сайте Центрального районного суда.



По данным суда, новосибирец на Porsche Cayenne ехал по городу и попал в яму на дороге. В результате ДТП он повредил автомобиль. Ширина ямы составила 1,4 метра, длина — 2,1 метра, глубина — 9 сантиметров.