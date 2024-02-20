«Это кощунство!» Видео с БДСМ-вечеринки в Екатеринбурге, где под масками скрывались известные горожане

В конце прошлого года общественность взволновала голая вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой. После скандального мероприятия звезд, которые были на нем замечены, начали повально «отменять». Так, на днях стало известно, что в Екатеринбурге не состоится концерт Лолиты, которая была в гостях у Ивлеевой. До этого подобная участь настигла Анну Асти.