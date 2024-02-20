«Это кощунство!» Видео с БДСМ-вечеринки в Екатеринбурге, где под масками скрывались известные горожане

БДСМ-вечеринка в екатеринбургском клубе «Фабрика» едва успела начаться, когда ее прервали силовики. Гостей заставили показать документы и снять маски. Под ними скрывались почти три сотни человек, в том числе двое несовершеннолетних и декан факультета журналистики УрФУ Иван Некрасов. Сам он сдержанно комментирует свою присутствие на этом мероприятии, а в Госдуме уже обсуждают вопрос об его отставке.
— Человек может иногда выпивать — это плохая привычка, а если человек посещает такие вечеринки, это означает, что он сумасшедший, — заявил депутат Виталий Милонов.
Это БДСМ-шоу устраивало сообщество Blue Velvet. Оно больше десяти лет проводит подобные вечеринки в Екатеринбурге, нередко на них заявляется полиция и ОМОН. Приглашения на мероприятия рассылают в закрытые группы. Туда же выкладывают фото и видео.
Тусовки проходили не только в клубах. В ноябре прошлого года сразу две устроили в Окружном доме офицеров. Кто разрешил провести их в стенах ОДО, сейчас выясняет Генпрокуратура. С заявлением туда обратилась общественница, которая собирает помощь для СВО.
— Мы считаем недопустимым проведение подобных мероприятий в Доме офицеров. Здесь прощаются с бойцами, погибшими на СВО. Для вечеринок есть ночные клубы, а проводить их в доме офицеров — это кощунство! — сказала E1.RU Екатерина Ипатова, координатор проекта «Волонтерская рота».
Пока гостям вечеринок выписали лишь несколько мелких штрафов.
В конце прошлого года общественность взволновала голая вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой. После скандального мероприятия звезд, которые были на нем замечены, начали повально «отменять». Так, на днях стало известно, что в Екатеринбурге не состоится концерт Лолиты, которая была в гостях у Ивлеевой. До этого подобная участь настигла Анну Асти.