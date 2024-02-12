Выгул запрещен: две собаки умерли после прогулки в новосибирском сквере — мэрия заявила, что жалоб нет

Мэрия Новосибирска не фиксировала фактов отравления домашних животных в Кировском и Ленинском районах города. В начале месяца о гибели двух своих питомцев местная жительница в беседе с НГС. Она предположила, что они отравились во время прогулки.
Елена Боченкова рассказала, что гуляла со своими собаками Микки и Евой в сквере на улице Сибиряков-Гвардейцев, в районе Телецентра. После этого животные скончались дома. Женщина предположила, что кто-то мог разбросать в сквере отравляющие вещества, которые и стали причиной гибели питомцев. Сибирячка заявила, что планирует отправить тела животных на вскрытие, чтобы узнать точную причину их смерти.
В пресс-центре мэрии Новосибирска в ответ на запрос НГС сообщили, что сквер на улице Сибиряков-Гвардейцев находится в ведении муниципального учреждения «Горзеленхоз».
— Согласно правилам, выгул домашних животных на общественных озелененных территориях (скверы, парки) запрещен. На территории сквера установлены таблички «Выгул собак запрещен», — объяснили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Также власти отметили, что на территории сквера нет физической охраны, так как она не требуется. В муниципальные учреждения не поступало информации о том, что на территории разбрасывали отраву.
— В администрациях Ленинского и Кировского района не зафиксирован факт размещения отравляющих веществ. В Дирекцию городских парков, районные администрации, Новосибирский центр по проблемам домашних животных обращений от жителей не поступало, — заявили в городской администрации.
Там также добавили, что действия неизвестных в отношении собак могут попадать под статью Уголовного кодекса о жестоком обращении с животными. Поэтому в мэрии посоветовали пострадавшей обратиться в правоохранительные органы.
На прошлой неделе НГС писал о том, что с острова Кораблик в Новосибирске спасли троих собак. Операция спасателей МАСС и волонтеров попала на видео.