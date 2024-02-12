Выгул запрещен: две собаки умерли после прогулки в новосибирском сквере — мэрия заявила, что жалоб нет

Елена Боченкова рассказала, что гуляла со своими собаками Микки и Евой в сквере на улице Сибиряков-Гвардейцев, в районе Телецентра. После этого животные скончались дома. Женщина предположила, что кто-то мог разбросать в сквере отравляющие вещества, которые и стали причиной гибели питомцев. Сибирячка заявила, что планирует отправить тела животных на вскрытие, чтобы узнать точную причину их смерти.

