«Собачек мы вчера заморозили»: волонтер заявила о гибели животных после прогулки в Новосибирске — их тела вскроют

У жительницы Новосибирска после прогулки погибли собаки — метисы Микки и Ева. Она считает, что их могли отравить.
Как рассказала корреспонденту НГС Елена Боченкова, хозяйка погибших собак и волонтер НРОО «База Реабилитации Животных», все произошло 3 февраля. В этот день она вместе с питомцами пошла гулять в парк на улице Сибиряков-Гвардейцев, за Телецентром.
— Вечером ко мне пришла еще одна волонтер, мы обсуждали дела по стерилизации бездомных собак. Собачки пошли спать спокойно в свои лежаночки. Утром просыпаемся — у меня две собаки мертвые. Как уснули, в той же позе и умерли. Ни судорог, ни кровавой рвоты, ни скуления — ничего. Никаких признаков отравления не было, я бы сгреблась — и побежала ночью в клинику, — рассказала Елена.
Елена считает, что кто-то специально разбросал отраву в сквере, где часто собираются собачники. Сама она не видела, чтобы ее животные в тот день ели что-то на улице. Также женщина сама не видела в сквере крысиного яда, который часто используют догхантеры.
В беседе с корреспондентом НГС другой волонтер НРОО «База Реабилитации Животных» Анастасия Батуева рассказала, что животных могли отравить препаратом зоокумарин:
— Симпоматики яркой у собак не было. Я подозреваю препарат зоокумарин. Это вещество, которое разрушает ткани, это бытовой яд от крыс. У собаки открывается кровотечение просто везде. И смерть наступает очень быстро.
Она отметила, что в этом случае могли использовать новый препарат — изониазид. По сути, это — таблетки от туберкулёза. Вещество опасно для многих животных, прежде всего для собак и псовых вообще, поскольку они обладают повышенной чувствительностью к нему. При этом достать его в розничной торговле трудно.
Елена собирается добиваться правды о смерти своих питомцев:
— Сейчас я решаю вопрос проведения вскрытия, чтобы установить причину смерти. Процедура дорогостоящая, больше 10 тысяч, я попробую собрать деньги. Собачек мы вчера заморозили, дабы сохранить их для экспертизы. Даже похоронить их не могу.
В то же время женщина не собирается обращаться в полицию.Она говорит, что заявлять не на кого.
НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы узнать, поступали ли в муниципалитет сообщения о том, что-кто то разбрасывает отраву в парках города. Также мы спросили, что делать тем, кто становится свидетелем таких действий.
Ранее в Новосибирске в батарее застрял белоснежный щенок. Помощь ему оказали спасатели МАСС.