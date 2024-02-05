«Собачек мы вчера заморозили»: волонтер заявила о гибели животных после прогулки в Новосибирске — их тела вскроют

У жительницы Новосибирска после прогулки погибли собаки — метисы Микки и Ева. Она считает, что их могли отравить.





Как рассказала корреспонденту НГС Елена Боченкова, хозяйка погибших собак и волонтер НРОО «База Реабилитации Животных», все произошло 3 февраля. В этот день она вместе с питомцами пошла гулять в парк на улице Сибиряков-Гвардейцев, за Телецентром.