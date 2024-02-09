Три собаки застряли на острове в Оби — видео со спасательной операции, которая длилась 5 дней

В Новосибирске из-за сброса воды три собаки застряли на острове Кораблик в Оби. Их спасли сотрудники МАСС и волонтеры. На это потребовалось пять дней.

Подробности рассказала Елена Сундукова, председатель общественной организации «Зеленый блок». Ее процитировали в группе «Спасатели МАСС» во «ВКонтакте». Общественники узнали о том, что собаки застряли на острове, и решили их спасти. За помощью обратились к спасателям МАСС. Они несколько раз доставляли до острова волонтеров, службу отлова и сотрудников Центра по проблемам домашних животных. Добраться по-другому туда было нельзя.