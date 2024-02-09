Три собаки застряли на острове в Оби — видео со спасательной операции, которая длилась 5 дней

В Новосибирске из-за сброса воды три собаки застряли на острове Кораблик в Оби. Их спасли сотрудники МАСС и волонтеры. На это потребовалось пять дней.
Подробности рассказала Елена Сундукова, председатель общественной организации «Зеленый блок». Ее процитировали в группе «Спасатели МАСС» во «ВКонтакте». Общественники узнали о том, что собаки застряли на острове, и решили их спасти. За помощью обратились к спасателям МАСС. Они несколько раз доставляли до острова волонтеров, службу отлова и сотрудников Центра по проблемам домашних животных. Добраться по-другому туда было нельзя.
В автоматическую ловушку получилось поймать одну из трех собаку, ее доставили в приют. Двум оставшимся животным волонтеры вместе со спасателями показали самый узкий и неглубокий путь отхода, благодаря которому легче добраться до берега. Для этого животных загнали катером на другую часть острова.
— Молодой пес переплыл на берег, пришел на место обитания и звал людей на помощь. Увидев, что ему предложили всего лишь еду, он развернулся и помчался снова к реке, где на острове остался метаться старый пес! Он вернулся за ним и помог своему товарищу переплыть! Мокрые, худые и изможденные, они оба пришли к своим кормильцам! Эта невероятная история верности, преданности и дружбы, — написала Елена Сундукова.
Отловленная самка пройдет реабилитацию. Ее стерилизуют вернут в стаю. Волонтеры поблагодарили спасателей, которые помогали достать животных.
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