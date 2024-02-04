Сбежавшего хаски нашли в крови у Димитровского моста — его хозяйку нашли через соцсети

Хаски, которого нашли в крови у Димитровского моста, нашел свою хозяйку. Как оказалось, пес сбежал, и хозяева его искали. Всё это время волонтеры спасали животное.
Как рассказали в группе «ГБР_ZOO_НСК», на этой неделе волонтерам написали, что на Димитровском мосту в сторону правого берега лежит собака. Волонтеры нашли хаски на тротуаре вдоль дороги. Пес сам встал и пошел в руки девушкам, которые к нему приехали.
На морде у собаки оказалась огромная, глубокая резаная рана. Из нее, не переставая, шла кровь.
— В крови вся машина, одежда и клиника! Она просто не останавливалась! Обзвонили ветеринарки, принять сразу никто не мог, хирурги заняты везде. Полетели в клинику «Бэст» — забрали моментально, как экстренного, — рассказали волонтеры.
Хаски назвали Димка в честь Димитровского моста. Девушки сразу заметили, что пес домашний — он хорошо выглядел, был упитанным. С помощью репостов хозяйку Димы нашли — оказывается, шестилетнего хаски зовут Веня.
— Веня мужичок очень серьезный и с характером. Хозяйка приехала с работы, а Вени нет! Он сорвал карабин, перемахнул через забор и побежал выяснять отношения с соседским псом. Подлезал под забор, чтоб добраться до соседа, и порвал себе морду, — пересказали историю в группе «ГБР_ZOO_НСК» во Вконтакте.
Веня пошел искать помощи в сторону Димитровского моста. Как объяснили волонтеры, иногда хаски сажают на цепь. Но только в случаях, когда хозяйка уходит на работу — пустой дом собака может разнести. В присутствии семьи он прекрасно себя ведет. Это первый побег хаски.
— Очень большим показателем был тот факт, что Веня превратился в котенка при виде своей мамы! Хотя до этого перекусал нас, врачей и разносил клинику. Многих тронула эта история, и мы решили, что доведем Веньку до полного выздоровления, — поделились волонтеры.
Все обследования показали, что хаски полностью здоров и его переносица не пострадала. Сейчас Веня находится на передержке с медицинским уходом — ему нужен круглосуточный присмотр.
В Новосибирске в конце декабря прошлого года в подъезде нашли щенка в мешке. Волонтеры назвали пса Лео и увезли его в клинику.