Сбежавшего хаски нашли в крови у Димитровского моста — его хозяйку нашли через соцсети

Все обследования показали, что хаски полностью здоров и его переносица не пострадала. Сейчас Веня находится на передержке с медицинским уходом — ему нужен круглосуточный присмотр.

В Новосибирске в конце декабря прошлого года в подъезде нашли щенка в мешке. Волонтеры назвали пса Лео и увезли его в клинику.