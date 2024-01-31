Щенка нашли в подъезде в мешке перед Новым годом — его пришлось учить ходить, а хвост отпал из-за болезни

Под Новосибирском в клинику направили кота, которого в мае 2023 года дети нашли в яме в Бердске. Как рассказывают волонтеры НРОО «База Реабилитации Животных» в Кольцово, у Пушка давняя и печальная история и в клинику он попадает не в первый раз.