Щенка нашли в подъезде в мешке перед Новым годом — его пришлось учить ходить, а хвост отпал из-за болезни

В Новосибирске в конце декабря прошлого года в подъезде нашли щенка в мешке. Волонтеры назвали пса Лео и увезли его в клинику. Как рассказали в группе «animal_nsk — Новосибирск», у щенка была понижена температура — 35 градусов, он был обезвожен. На момент, когда Лео нашли, ему было около трех недель.
В клинике щенку за ночь подняли температуру до 37,5, но она не держалась. Его согревали грелками и кормили каждые два часа. Лео сделали анализы.
— У него была обнаружена большая шишка под правой лапкой в виде гематомы, которая доставляла большую боль. 2 января мы приехали в клинику на осмотр. «Шишка» оказалась гнойным мешком. Обезболив, сделали небольшой разрез и основательно прочистили. Лео перенес эту процедуру очень тяжело. Кричал дурнинушкой. Когда плачет такой меховой комочек весом в 0,800 кг — это душераздирающая моральная трагедия, — вспоминают волонтеры в группе «animal_nsk — Новосибирск».
Лео пришлось сделать переливание. У него был слабый иммунитет, который самостоятельно не боролся с воспалением. Щенок перенес процедуру, но после первого абсцесса над правой лапкой у него появился второй на хвосте.
— В результате с хвостиком нашему мальчику пришлось попрощаться, он у него просто отпал в дальнейшем. Рождественские каникулы малыш провел в клинике под присмотром врачей, с каждодневными обработками и под обезболами, — объяснили в группе «animal_nsk — Новосибирск» во «ВКонтакте».
Врачей обеспокоило, что в передних лапках Лео нет опоры и он постоянно заваливается. Также большой проблемой стала голова щенка, которую он постоянно запрокидывал назад. УЗИ показало, что у щенка гидроцефалия.
Вчера, 30 января, спустя месяц после того, как Лео нашли, волонтеры рассказали, что щенку стало лучше и он радует своими успехами.
— Он потихоньку крепчает, набирает вес — с 850 граммов «добежали» до 2 килограммов 036 граммов. Каждодневные массажи и тренировки дают свои плоды. Научился стоять, лапки принимают правильную форму и смотрят в нужном направлении. Остается еще немножко позаниматься и, надеемся, очень скоро мы порадуем всех вас «жимом стоя и лежа», — написали волонтеры.
Как добавили волонтеры, Лео еще предстоит полное обследование.
Под Новосибирском в клинику направили кота, которого в мае 2023 года дети нашли в яме в Бердске. Как рассказывают волонтеры НРОО «База Реабилитации Животных» в Кольцово, у Пушка давняя и печальная история и в клинику он попадает не в первый раз.