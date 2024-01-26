«Съел губку от голода»: новосибирцы спасают кота, которого дети нашли в яме в Бердске — ему сделали операцию

Под Новосибирском в клинику направили кота, которого в мае 2023 года дети нашли в яме в Бердске. Как рассказывают волонтеры НРОО «База Реабилитации Животных» в Кольцово, у Пушка давняя и печальная история и в клинику он попадает не в первый раз.
— Яма была глубокая, как он там оказался, выбраться не мог. И то, что от голода он съел губку (которую позднее обнаружили в его кишечнике), говорит о том, что провел Пушок в опасности на улице очень долго. Поиски хозяев не дали результата, кота необходимо было забирать из клиники после операции на передержку, — рассказали волонтеры «Базы Реабилитации Животных» в своих социальных сетях.
На передержке коту не повезло — человек, который вызвался его забрать, передал родным. А те, в свою очередь, за котом не смогли присмотреть. В это время Пушку нужен был послеоперационный уход, которого не было, а диета не соблюдалась. Так кот прожил несколько месяцев.
— Когда Пушка вновь предали, истощенным и с критичными показателями он попал к нам. Пробыв на Базе 2 дня, Пушка вновь пришлось увезти в клинику, так как состояние вновь стало вызывать опасения. Мучается, страдает от стресса, показывает то, что ему страшно от перемены обстановки и людей, но ведь старается жить. Как может, старается, — поделились в «Базе Реабилитации Животных».
Сейчас спасенный кот находится на стабилизации в клинике. За последние двое суток он очень плохо ел. Пушок обезвожен и не проявляет активности. Волонтеры надеются, что в заботливых руках кот сможет поправиться.
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