«Оставили в туалете»: в новосибирском аэропорту неизвестные бросили белую кошку — ее приютили сотрудники

В новосибирском аэропорту Толмачево неизвестные оставили кошку. Ее обнаружили в туалете сотрудники аэропорта. Об этом в редакцию НГС сообщил один из них, пожелавший остаться анонимным.
— Нашли ее в туалете. Стало жалко ее, забрали ее к себе на время. Мы ее напоили, накормили, и ее просто забрал сотрудник авиационной безопасности к себе домой. Вроде бы на постоянное место жительства. Просто так получилось, что нашли, кому отдать её, потому что она была в кабинете у диспетчера, — рассказал сотрудник аэропорта.
Он добавил, что о судьбе кошки ничего неизвестно — как ее зовут, какой у нее возраст, кто ее подкинул в туалет аэровокзала. Судя по фотографиям, кошка не породистая, а метис (результат скрещивания кошек различных пород или беспородных).
Корреспондент НГС направила официальный запрос в аэропорт с просьбой пояснить, известно ли что-то о судьбе животного — кто ее выбросил и при каких обстоятельствах это произошло.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске выкинули на перроне мейн-куна. Новосибирские волонтеры ищут дом для животного.