«Оставили в туалете»: в новосибирском аэропорту неизвестные бросили белую кошку — ее приютили сотрудники

— Нашли ее в туалете. Стало жалко ее, забрали ее к себе на время. Мы ее напоили, накормили, и ее просто забрал сотрудник авиационной безопасности к себе домой. Вроде бы на постоянное место жительства. Просто так получилось, что нашли, кому отдать её, потому что она была в кабинете у диспетчера, — рассказал сотрудник аэропорта.