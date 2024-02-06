Нашли кишечную инфекцию: директора туркомплекса на Алтае будут судить за отравление детей из Новосибирска

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела на директора туристического комплекса «Чемальская лагуна», в котором тяжелое отравление получили 16 детей из Новосибирска. Дело было возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 236 УК РФ).
Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Республике Алтай, фигурантом уголовного дела стал 68-летний житель Новосибирской области, который является владельцем и управляющим спортивно-туристического комплекса.
Следователи выяснили, что с 30 июля по 2 августа 2023 года в «Чемальской лагуне» проходила смена для спортсменов из Новосибирска. В один из дней, симптомы отправления почувствовали 16 детей, а также девять сотрудников пищеблока. Все пострадавшие были госпитализированы, где медики обнаружили у них кишечную инфекцию.
После ЧС была проведена проверка самого туристического комплекса, там были найдены многочисленные нарушения санитарного законодательства в пищеблоке, а также в местах проживания несовершеннолетних. В дальнейшем дети и взрослые пошли на поправку, работа «Чемальской лагуны» была остановлена судом на 90 суток.
Теперь следователи завершили расследование уголовного дела в отношение 68-летнего владельца и директора туристического комплекса. Уголовное дело направлено в прокуратуру, после утверждения обвинительного заключения его рассмотрит суд.
Корреспондент НГС попытался дозвониться по телефонам «Чемальской лагуны», но указанных на сайте туристического комплекса телефона оказались недоступны. Судя по отзывам, опубликованным на сервисе 2ГИС, туркомплекс не работает с августа 2023 года.
Ранее в Новосибирске вынесли приговор мужчине, который жестоко избивал 10-летнего пасынка. Мужчина требовал от ребенка «подчинения», ближайшие 20 лет он проведет в колонии строгого режима.