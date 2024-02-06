«Требовал подчинения»: новосибирца отправили в колонию за убийство 10-летнего пасынка

В Новосибирске вынесли приговор 33-летнему местному жителю, который обвинялся в истязаниях и убийстве 10-летнего пасынка. Об этом 6 февраля рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
Убийство произошло 6 февраля 2022 года. Мальчик был госпитализирован в состоянии комы и умер через некоторое время. По версии следствия, мужчина бил 10-летнего мальчика, систематически издевался над ним в период с августа 2021 года по февраль 2022 года в одной из квартир в доме на улице Лескова в Октябрьском районе. В феврале 2022 года мужчина требовал «неукоснительного подчинения и послушания от своего пасынка», но в результате конфликта задушил мальчика.
— Суд назначил осужденному наказание по совокупности преступлений в виде 20 лет лишения свободы, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — сообщили в телеграм-канале «Прокутарура Новосибирской области».
Приговор не вступил в закуонную силу.
Ранее источник НГС, знакомый с семьей мальчика, рассказывал, что семья вместе с сыном жителя в одном из сел Тогучинского района. Мать ребенка в дальнейшем развелась с его отцом и запретила тому видеться с сыном. В дальнейшем женщина переехала в Новосибирск и встречалась с мужчиной, который злоупотреблял спиртным. Именно он, по словам источника, и совершил убийство. Отмечается, что мать скрывала побои от родственников.
Весной 2021 года в поселке Кудряшовском Новосибирского района был избит 6-летний мальчик. Под подозрение попали мать и отчим.