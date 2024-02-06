«Требовал подчинения»: новосибирца отправили в колонию за убийство 10-летнего пасынка

Убийство произошло 6 февраля 2022 года. Мальчик был госпитализирован в состоянии комы и умер через некоторое время. По версии следствия, мужчина бил 10-летнего мальчика, систематически издевался над ним в период с августа 2021 года по февраль 2022 года в одной из квартир в доме на улице Лескова в Октябрьском районе. В феврале 2022 года мужчина требовал «неукоснительного подчинения и послушания от своего пасынка», но в результате конфликта задушил мальчика.

