«Она скрывала побои»: под дело о смерти 10-летнего мальчика попал сожитель его матери

После смерти 10-летнего мальчика в Октябрьском районе Новосибирска возбуждено уголовное дело. Фигурантом по нему проходит сожитель матери ребенка, сообщили НГС в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.



Ранее сообщалось, что 6 февраля мальчик был госпитализирован в состоянии комы в больницу и вскоре скончался. Сегодня, 8 февраля, стало известно, что отчима мальчика задержали.

Мужчину обвиняют в истязании ребенка и его матери. Следствие будет добиваться его ареста.

— В период времени с августа 2021 года по февраль 2022 года в доме по улице Лескова в Октябрьском районе города Новосибирска обвиняемый систематически наносил побои малолетнему, а также его матери, — уточнили в ведомстве. — Следователем с участием мужчины проводится необходимый комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу. В ходе следствия будут установлены все обстоятельства, послужившие причиной гибели ребенка.