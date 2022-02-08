«Она скрывала побои»: под дело о смерти 10-летнего мальчика попал сожитель его матери

После смерти 10-летнего мальчика в Октябрьском районе Новосибирска возбуждено уголовное дело. Фигурантом по нему проходит сожитель матери ребенка, сообщили НГС в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
Ранее сообщалось, что 6 февраля мальчик был госпитализирован в состоянии комы в больницу и вскоре скончался. Сегодня, 8 февраля, стало известно, что отчима мальчика задержали.
Мужчину обвиняют в истязании ребенка и его матери. Следствие будет добиваться его ареста.
— В период времени с августа 2021 года по февраль 2022 года в доме по улице Лескова в Октябрьском районе города Новосибирска обвиняемый систематически наносил побои малолетнему, а также его матери, — уточнили в ведомстве. — Следователем с участием мужчины проводится необходимый комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу. В ходе следствия будут установлены все обстоятельства, послужившие причиной гибели ребенка.
По данным источника НГС, знакомого с семьей мальчика, до переезда в Новосибирск мать с сыном жила в одном из сел Тогучинского района, там же жил и отец ребенка.
— Жили, всё было нормально, но потом они разошлись, и женщина запретила отцу видеться с мальчиком. Переехала в Новосибирск, сошлась с каким-то алкоголиком. Он постоянно бил и ее, и мальчика. А она скрывала побои — говорила, что сын то упал, то еще что-нибудь. От побоев он в итоге умер, сегодня состоятся похороны. Всё село осуждает ее. Ребенок избитый лежал, а она молчала. Почему-то прикрывала этого мужика. — рассказал односельчанин матери, который учился с ней в одной школе.
Прошлой весной в поселке Кудряшовском Новосибирского района был смертельно избит 6-летний мальчик. Под подозрение попали мать и отчим. Как рассказали следователи, они расправились с ребенком, потому что тот «не смог внятно прочитать текст». От полученных травм мальчик скончался в квартире.