В Новосибирской больнице скончался ребенок — его привезли туда в коме

В Новосибирске в детской больнице скончался ребенок. Следователи начали проверку.
— 6 февраля бригада скорой помощи доставила в детскую больницу скорой медицинской помощи ребенка в терминальном состоянии. Несмотря на все усилия врачей, ребенок скончался. Причину смерти устанавливает судебно-медицинская экспертиза, — сообщили НГС в пресс-службе Министерства здравоохранения Новосибирской области.
В Следственном комитете России по НСО не раскрывают обстоятельства, которые привели к гибели ребенка. При этом в пресс-службе сообщили, что ведомство начало проверку.
По информации источников НГС, погибшему ребенку было 10 лет. Его доставили в больницу в коме. За 4 дня до этого у мальчика была драка на горке.
В конце января в новосибирской области скончался 14-летний подросток, который ранее пытался покончить с собой.