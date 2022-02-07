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Срочно10-летний мальчик впал в кому и умер
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В Новосибирской больнице скончался ребенок — его привезли туда в коме

Специалисты проведут судебно-медицинскую экспертизу

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Ребенка доставили в больницу на скорой

Ребенка доставили в больницу на скорой

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В Новосибирске в детской больнице скончался ребенок. Следователи начали проверку.

— 6 февраля бригада скорой помощи доставила в детскую больницу скорой медицинской помощи ребенка в терминальном состоянии. Несмотря на все усилия врачей, ребенок скончался. Причину смерти устанавливает судебно-медицинская экспертиза, — сообщили НГС в пресс-службе Министерства здравоохранения Новосибирской области.

В Следственном комитете России по НСО не раскрывают обстоятельства, которые привели к гибели ребенка. При этом в пресс-службе сообщили, что ведомство начало проверку.

По информации источников НГС, погибшему ребенку было 10 лет. Его доставили в больницу в коме. За 4 дня до этого у мальчика была драка на горке.

В конце января в новосибирской области скончался 14-летний подросток, который ранее пытался покончить с собой.

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