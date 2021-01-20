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В больнице Новосибирска умер подросток — ранее он пытался покончить с собой

Врачи боролись за его жизнь несколько часов

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Мальчик умер в больнице

Мальчик умер в больнице

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В больнице Новосибирска скончался 14-летний подросток после попытки суицида

В одной из больниц Новосибирска умер 14-летний подросток, который перед этим дома пытался покончить с собой.

— Подросток, находясь дома, совершил попытку суицида. Когда скорая помощь прибыла на вызов, он находился в состоянии клинической смерти. После 20 минут реанимационных мероприятий врачам удалось восстановить сердечный ритм. Подростка в терминальном состоянии доставили в больницу, — сообщила корреспонденту НГС пресс-секретарь регионального Минздрава Светлана Шуваева.

Она также добавила, что врачи несколько часов боролись за жизнь мальчика, но он, к сожалению, скончался.

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Прошлой осенью в Новосибирске была найдена мертвой ученица школы в Первомайском районе.

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попытка суицидасмерть подростка
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