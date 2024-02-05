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«В саду Мичуринцев»: пожар вспыхнул на улице Никитина — видео возгорания

Ситуацию прокомментировали в МЧС

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По данным МЧС, на участке загорелся расселенный барак.

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Вечером 5 февраля на правом берегу Новосибирска произошел пожар. По информации телеграм-канала «АСТ-54 Black», в городе загорелся двухэтажный дом.

— В саду Мичуринцев горит двухэтажный дом, — сказано в сообщении.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Очевидцы сняли место происшествия на видео

Видео: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

Очевидцы сняли место происшествия на видео. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, пожар произошел на улице Никитина, 154. На участке загорелся расселенный барак.

Сообщение о происшествии поступило специалистам в 19:36 часов, пожарные прибыли на место возгорания в 19:44 часов.

— Горит 2-ой этаж и кровля барака, — сообщили в ведомстве.

В начале февраля в Новосибирске случился пожар на улице Изыскателей. Место происшествия сняли на видео.

ПожарПожарныеМЧСНикитина
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