«В саду Мичуринцев»: пожар вспыхнул на улице Никитина — видео возгорания

Вечером 5 февраля на правом берегу Новосибирска произошел пожар. По информации телеграм-канала «АСТ-54 Black», в городе загорелся двухэтажный дом.
— В саду Мичуринцев горит двухэтажный дом, — сказано в сообщении.
Очевидцы сняли место происшествия на видео. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, пожар произошел на улице Никитина, 154. На участке загорелся расселенный барак.
Сообщение о происшествии поступило специалистам в 19:36 часов, пожарные прибыли на место возгорания в 19:44 часов.
— Горит 2-ой этаж и кровля барака, — сообщили в ведомстве.
В начале февраля в Новосибирске случился пожар на улице Изыскателей. Место происшествия сняли на видео.