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Сибирячка продала квартиру, уехала в другой город и потеряла 9 миллионов: ее уговорил на это лжеруководитель

Она около двух месяцев общалась с неизвестными

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От действий мошенников пострадали 12 забайкальцев

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Жительница Новосибирска приехала в Читу по указанию лжеруководителя. Она думала, что помогает разоблачать финансовых мошенников. Об этом 5 февраля сообщили на сайте УМВД России по Забайкалью.

Женщина обратилась в отдел МВД России по Читинскому району и заявила о хищении 9 миллионов рублей. Полицейские установили, что около двух месяцев она общалась с неизвестными. Всё началось в декабре 2023-го. Сибирячка получила сообщение от лжеруководителя организации, в которой работает. Ее попросили помочь в разоблачении финансовых мошенников, сказали, что в ближайшее время с ней свяжется куратор и сотрудники правоохранительных органов.

Затем мошенники убедили потерпевшую набрать кредитов, оформив максимально возможные суммы во всех банках, и сохранить деньги на «безопасных» счетах. Женщина продала квартиру и перевела деньги с продажи на указанные неизвестными счета.

Всё это время она никому не рассказывала о происходящем, а в конце января мошенники вновь убедили женщину «посодействовать» правоохранительным органам. В этот раз ей нужно было приехать в Читу и выполнить указания. Потерпевшая думала, что поможет в задержании кибермошенников.

— Заявительница поняла, что стала жертвой мошенников только после того, как сообщила «куратору» об очередном отказе банка на оформление кредита. Злоумышленник, сопровождавший ее по телефону всё это время, посоветовал ей объявить себя банкротом и перестал выходить на связь, — объяснили в МВД.

В сообщении также говорится, что за минувшие выходные забайкальцы отдали мошенникам больше 11 миллионов рублей. Пострадали 12 человек. Трое перевели деньги на «безопасные» счета, чтобы их сохранить. Сумма ущерба составила от 188 000 до 1 385 000 рублей. Кроме того, читинцы лишились денег, пытаясь заработать в интернете, купить несуществующие товары, а также под предлогом оказания интимных услуг.

По всем фактам мошенничества возбудили уголовные дела.

Ранее блогер из Новосибирска Ольга Платонова столкнулась с новым способом телефонного мошенничества. Читайте, как он работает, в колонке сибирячки.

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