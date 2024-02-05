Сибирячка продала квартиру, уехала в другой город и потеряла 9 миллионов: ее уговорил на это лжеруководитель

Женщина обратилась в отдел МВД России по Читинскому району и заявила о хищении 9 миллионов рублей. Полицейские установили, что около двух месяцев она общалась с неизвестными. Всё началось в декабре 2023-го . Сибирячка получила сообщение от лжеруководителя организации, в которой работает. Ее попросили помочь в разоблачении финансовых мошенников, сказали, что в ближайшее время с ней свяжется куратор и сотрудники правоохранительных органов.

