Сибирячка продала квартиру, уехала в другой город и потеряла 9 миллионов: ее уговорил на это лжеруководитель

Жительница Новосибирска приехала в Читу по указанию лжеруководителя. Она думала, что помогает разоблачать финансовых мошенников. Об этом
Женщина обратилась в отдел МВД России по Читинскому району и заявила о хищении
Затем мошенники убедили потерпевшую набрать кредитов, оформив максимально возможные суммы во всех банках, и сохранить деньги на «безопасных» счетах. Женщина продала квартиру и перевела деньги с продажи на указанные неизвестными счета.
Всё это время она никому не рассказывала о происходящем, а в конце января мошенники вновь убедили женщину «посодействовать» правоохранительным органам. В этот раз ей нужно было приехать в Читу и выполнить указания. Потерпевшая думала, что поможет в задержании кибермошенников.
— Заявительница поняла, что стала жертвой мошенников только после того, как сообщила «куратору» об очередном отказе банка на оформление кредита. Злоумышленник, сопровождавший ее по телефону всё это время, посоветовал ей объявить себя банкротом и перестал выходить на связь, — объяснили в МВД.
В сообщении также говорится, что за минувшие выходные забайкальцы отдали мошенникам больше
По всем фактам мошенничества возбудили уголовные дела.
Ранее блогер из Новосибирска Ольга Платонова столкнулась с новым способом телефонного мошенничества. Читайте, как он работает, в колонке сибирячки.