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Массовое ДТП в центре Новосибирска: ночью «Мерседес-Бенц» влетел в машины, стоявшие на «красный»

В аварию попали сразу пять автомобилей

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ДТП произошло возле театра «Глобус»

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В Новосибирске перед театром «Глобус» сегодня, 4 февраля, ночью произошло массовое ДТП. Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции, столкновение произошло примерно в 00:26.

По данным ГИБДД, 40-летний водитель «Мерседес-Бенц» Е-класса ехал по улице Октябрьская магистраль и возле дома по адресу Серебренниковская, 20 врезался в четыре автомобиля, которые стояли на красном сигнале светофора. На перекрестке стояли «Киа-Рио», «Тойота-Премио», «Киа», «Хёндэ-Солярис».

ДТП произошло ночью с субботу на воскресенье

ДТП произошло ночью с субботу на воскресенье

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В результате ДТП пострадали пассажирки «Киа-Рио». 24-летняя и 26-летняя девушки доставлены в больницу. Обстоятельства происшествия уточняются.

В конце января в Новосибирской области грузовой автомобиль врезался в стену частного дома. Машина перевернулась около здания.

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