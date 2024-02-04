Массовое ДТП в центре Новосибирска: ночью «Мерседес-Бенц» влетел в машины, стоявшие на «красный»

В Новосибирске перед театром «Глобус» сегодня, 4 февраля, ночью произошло массовое ДТП. Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции, столкновение произошло примерно в 00:26.
По данным ГИБДД, 40-летний водитель «Мерседес-Бенц» Е-класса ехал по улице Октябрьская магистраль и возле дома по адресу Серебренниковская, 20 врезался в четыре автомобиля, которые стояли на красном сигнале светофора. На перекрестке стояли «Киа-Рио», «Тойота-Премио», «Киа», «Хёндэ-Солярис».
В результате ДТП пострадали пассажирки «Киа-Рио». 24-летняя и 26-летняя девушки доставлены в больницу. Обстоятельства происшествия уточняются.
В конце января в Новосибирской области грузовой автомобиль врезался в стену частного дома. Машина перевернулась около здания.