Окровавленного мужчину нашли на территории ЖК на улице Островского

В посте говорится, что инцидент произошел во дворе дома на улице Николая Островского, 195. Дворник чистил территорию комплекса, и ему стало плохо.



— Мы обнаружили лежащего на плитке дворника. У него произошёл приступ эпилепсии. При падении он ударился головой и лежал в крови. Вызвали скорую помощь. Это уже не первый случай, когда у дворника происходит приступ, — говорится в посте.

