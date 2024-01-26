Окровавленного мужчину нашли на территории ЖК на улице Островского

В Новосибирске утром 26 января на территории ЖК «Галактика» местные жители обнаружили мужчину в крови. Как сообщили в телеграм-канале «ЧП Новосибирск», пострадавшим оказался дворник, у которого случился приступ эпилепсии.
В посте говорится, что инцидент произошел во дворе дома на улице Николая Островского, 195. Дворник чистил территорию комплекса, и ему стало плохо.
— Мы обнаружили лежащего на плитке дворника. У него произошёл приступ эпилепсии. При падении он ударился головой и лежал в крови. Вызвали скорую помощь. Это уже не первый случай, когда у дворника происходит приступ, — говорится в посте.
В управляющей компании ООО УК «Союз-Инвест», которая обслуживает ЖК, сообщили, что ничего не знают о произошедшем. В пресс-службе МВД по Новосибирской области рассказали, что в ведомство информация по этому инциденту не поступала. На станции скорой медицинской помощи отказались комментировать ситуацию, сославшись на врачебную тайну.
В январе мужчине стало плохо рядом с катком на Михайловской набережной. У него были симптомы эпилепсии, ему помогли спасатели МАСС.