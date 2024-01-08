«Начались признаки эпилепсии»: новосибирцу стало плохо у катка на Михайловской набережной

В Новосибирске мужчине стало плохо на Михайловской набережной. На месте находились спасатели и скорая помощь.
Инцидент произошел накануне, 7 января, во время общественных мероприятий на площадке. Начальник МАСС Дмитрий Фокин рассказал НГС, что спасатели осуществляли дежурства для обеспечения безопасности и оказания помощи гражданам.
Сообщение о том, что сибиряку стало плохо, поступило специалистам в 12:30 часов. Мужчина находился в районе ледового катка на Михайловской набережной.
— Поступила информация о том, что мужчине стало плохо. Упал, потерял сознание, у него начались признаки эпилепсии, — сообщил специалист. — Совместно с врачами скорой медицинской помощи прибыли на место, медработники доехать не могли в связи с невозможностью движения автомобилей. На месте была оказана необходимая первая помощь.
Специалисты транспортировали мужчину до кареты скорой помощи, а затем его перенаправили в одно из лечебных учреждений города. Информация о происшествии также появилась в группе «Спасатели МАСС» во «ВКонтакте».
— Михайловская набережная. Обеспечение безопасности массового мероприятия. Проведена медэвакуация мужчины 1981 г.р. (приступ эпилепсии), — сказано в сообщении.
В ноябре прошлого года в Новосибирской области учителю стало плохо в вагоне пригородного поезда. Сотрудники транспорта оказали ей первую помощь.