«Они умны, страшны и крайне опасны»: в России волки стали нападать на людей, есть жертвы. Эксперты советуют, как спасаться

Как стало известно нашим коллегам из V1.RU, несмотря на все усилия и организованные облавы, справиться с этой волчьей стаей до сих пор не удалось. Они продолжают рыскать вокруг хутора, выбирая время для очередного вероломного и безжалостного нападения.



В Волгоградской области от волков пострадали и люди. В Даниловском районе матерый волк погрыз женщину и серьезно порвал ей ногу прямо во дворе ее же собственного дома. Позже выяснилось, что вдобавок волк был еще и бешеным. В Котовском районе волк напал на мужчину, причем так, что 62-летнего пострадавшего отправили в больницу с многочисленными травмами.

