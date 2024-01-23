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Ехал со стороны Новосибирска: автомобиль врезался в КАМАЗ на трассе Р-254 «Иртыш» — погиб человек

Авария произошла в Барабинском районе

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ДТП произошло около 19:40 часов на участке дороги Р-254 «Иртыш»

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Вечером 23 января в Новосибирской области произошло ДТП с участием автомобиля «Шкода Рапид» и КАМАЗа. В результате столкновения транспорта погиб один человек.

Подробности происшествия раскрыли в Госавтоинспекции Новосибирской области. ДТП произошло около 19:40 часов на участке дороги Р-254 «Иртыш». По предварительным данным ведомства, 46-летний водитель автомобиля «Шкода Рапид» двигался по трассе со стороны Новосибирска в направлении Омска, и на 1154 километре дороги выехал на встречную полосу.

В результате машина столкнулась с КАМАЗом. Им управлял 64-летний водитель.

— В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля скончался, — сообщили в ведомстве.

По факту ДТП специалисты проводят проверку, обстоятельства аварии уточняются. По данным сайта «Яндекс.Карты», 1154 километр дороги Р-254 «Иртыш» находится вблизи Барабинска.

В Алтайском крае в результате столкновения двух машин погибли три человека. Проверку по факту ДТП поставил на контроль начальник ГУ МВД России по региону.

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